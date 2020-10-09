  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ABD'den 18 ülkeden ithal edilen alüminyum levhaya ek vergi kararı
Ekonomi

ABD'den 18 ülkeden ithal edilen alüminyum levhaya ek vergi kararı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 17:28:51 -
ABD'den 18 ülkeden ithal edilen alüminyum levhaya ek vergi kararı

WASHINGTON (AA) - ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülkeden ithal edilen alüminyum levha ürünlerine ek vergi kararı aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bahreyn, Brezilya, Hırvatistan, Mısır, Almanya, Yunanistan, Hindistan, Endonezya, İtalya, Umman, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, Tayvan ve Türkiye'den ithal edilen alüminyum levha ithalatına yönelik anti-damping soruşturmalarının ön belirlemelerinin açıklandığı kaydedildi.

Bu kapsamda, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülkeden ithal edilen alüminyum levha ürünlerine ek vergi kararı alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, bakanlığın alüminyum levha soruşturmalarının son 20 yıldaki ABD'nin en geniş ticari uygulamalarını oluşturduğunu belirtti.

Ross, "Tarafların, 18 ülkeden alüminyum levha ithalatının ABD pazarına dampingli girdiği ve bazı durumlarda haksız bir şekilde sübvanse edildiğine ilişkin ön tespitlere dair yorumlarını almayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ross, bugün katıldığı bir televizyon programında, 18 ülkeden ithal edilen ve vergi uygulanması planlanan alüminyum levha ürünlerinin değerinin 1,96 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Bakanlığın ülkelerin söz konusu ürünlere yönelik fiyat kırmaya dair ön tespitlerini yaptığını aktaran Ross, vergi kararının Almanya, Bahreyn ve Umman'a yönelik hemen uygulanmaya başlayacağı ifade etti.

Ross, Bakanlığın konuya ilişkin nihai kararını Şubat 2021'de vermesinin beklendiğini bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan ordusuna katılan Fransız'dan dünyanın konuştuğu itiraf
Dünya

Ermenistan ordusuna katılan Fransız'dan dünyanın konuştuğu itiraf

Karabağ'a giderek Ermenistan ordusuna katılan Fransa vatandaşı Artur Oganisyan, Erivan hükümetinin insanları aldattığını ve binlerce askerin..
Türkiye'nin son nüfusu belli oldu
Dünya

Türkiye'nin son nüfusu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından elde edilen verilere göre, Türkiye'nin son nüfusu belli oldu.
Azerbaycan'la savaşmak için cepheye gitmişti! Sözde sanatçı öldürüldü
Dünya

Azerbaycan'la savaşmak için cepheye gitmişti! Sözde sanatçı öldürüldü

Ermeni asıllı sözde opera sanatçısı Kevork Hadjian, Azerbaycan ordusuna karşı savaşmak için gittiği cephe hattında öldürüldü...
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay