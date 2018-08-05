ABD’den 1.6 milyar dolarlık hamle!

Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerilim ateşleniyor. Son olarak Amerikalı papaz Andrew Brunson’ın serbest bırakılmaması nedeniyle yaşanan gerginlikte ABD’den yeni bir adım daha geldi. ABD, çelik ve alüminyuma getirdiği ek vergilere misillemeyle karşılık veren Türkiye’ye karşı bu kez farklı bir kartı masaya koydu. Buna göre 1.66 milyar dolarlık Türk ürününe uygulanan vergi muafiyetinin kaldırılması gündemde.

ABD Başkanı’nın Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer’ın sözcüsü, NATO müttefiki Türkiye’den ithal edilen bazı ürünlere tanınan gümrük kolaylıklarının gözden geçirildiğini açıkladı. Türk ürünlerinin Amerikan pazarına kısmen gümrüksüz girişinin yeniden değerlendirmeye alındığını belirten sözcü, bu durumun Amerikalı papaz Brunson’ın tutukluluğu ile ilgisinin bulunmadığını belirtti. ABD Başkanı’nın Ticaret Temsilciliği’nden yapılan açıklamada “Türk hükümetinin Amerikan ürünlerine uyguladığı ‘haksız ve kanuni dayanağı bulunmayan’ vergilere yanıt olarak Türk hükümetinin GSP programı kriterlerine uyumunun gözden geçirildiği” kaydedildi.

ABD DTÖ’YE ŞİKAYET ETMİŞTİ

Trump yönetimi Mart ayında ABD’ye ithal edilen alüminyuma yüzde 10, çeliğe yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulama kararını açıklamış, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu pek çok ülke buna karşılık misilleme önlemlerini yürürlüğe sokmuştu. Türkiye misilleme olarak, aralarında kömür, kağıt, fıstık, viski, otomobil, makine ve petrokimya ürünlerinin de bulunduğu 1 milyar 780 milyon dolar değerindeki ABD ürünlerine ek vergi yürürlüğe koymuştu. Amerikan yönetimi, misilleme önlemleri nedeniyle 16 Temmuz’da Türkiye, Çin, AB, Kanada ve Meksika’yı Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet etmişti.

HACİM 1.6 MİLYAR $

ABD’nin, Türkiye’nin de bulunduğu gelişmekte olan ülkelere uyguladığı GSP programı, bu ülkelerden binlerce ürünün tercihli olarak ve vergi muafiyetiyle Amerikan pazarına erişimini sağlıyor. ABD Ticaret Temsilciliği sözcüsü, GSP kapsamındaki Türk ürünlerinin 1 milyar 660 milyon dolar hacminde olduğu ve otomobil, ziynet eşyası, değerli metaller gibi ithal ürünlerini kapsadığını kaydetti.