ABD’den ‘100 milyar dolarlık’ ziyaret

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik önerilerin konuşulmasının ve iki ülke arasındaki olumsuz algının olumluya dönüşmesinin beklendiği ziyareti başladı.

Dün akşam ABD İstanbul Başkonsolosluğu’nda onuruna verilen resepsiyona katılan Ross, bugün beraberindeki heyet ile Türk ve ABD’li iş dünyasıyla görüşmelerde bulunacak. Ross, pazartesi günü de Ankara’ya giderek bir dizi görüşmelerde bulunacak. Ankara ziyaretinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile görüşmesi planlanan Bakan Ross’un, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Külliye’de kabul edilmesi bekleniyor.

Ziyarette, ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasının görüşmelerin ana maddesi olacağı öngörülüyor.