ABD'deki Türk toplumundan sağlık çalışanlarına ekipman yardımı

NEW YORK (AA) - ABD’deki Türk toplumunun önde gelen kuruluşlarından Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele eden New York ve New Jersey’deki sağlık çalışanlarına ekipman yardımında bulundu.

TASC, New Jersey’nin başkenti Trenton’da bulunan Capital Health Hastanesine, 500 koruyucu sağlık elbisesi ve 4 bin 500 maske bağışladı.

Teslimatta TASC yetkilerinin yanı sıra New Jersey eyaleti senatörü Shirley K. Turner, Trenton Belediye Başkanı Reed Gusciora ve Türk-Amerikan toplumundan temsilciler hazır bulundu.

TASC Başkan Yardımcısı İsrafil Demir, burada yaptığı konuşmada, Amerika’da yaşayan Türk toplumunun Kovid-19 salgınına kayıtsız kalmadığını belirterek, “Bu ülkede yaşayan Amerikalı Türkler olarak, bu zor zamanda virüse karşı en ön sıralarda mücadele eden sağlık çalışanlarını yalnız bırakmak istemedik.” diye konuştu.

- "Gıda ve sağlık yardımları devam edecek"

Kovid-19 salgını nedeniyle şu ana kadar 3 bin paket gıda yardımında bulunduklarını da hatırlatan Demir, sağlık ve gıda yardımlarının ileriki günlerde de devam edeceğini söyledi.

Demir, bu hafta sonu New Jersey Paterson’daki Saint Joseph Hastanesine 1500 koruyucu sağlık elbisesi ve 5 bin maske, 25 Mayıs’ta da Brooklyn’de bulunan King County Hastanesine 1000 koruyucu elbise ve 5 bin maske bağışlayacakları bilgisini paylaştı.

TASC yetkilileri, 12 Mayıs'ta, yine sağlık çalışanları, acil sağlık ekipleri, itfaiye ve polisin kullanımı için Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams’a 500 cerrahi koruyucu elbise ve 2 bin 500 maske teslim etmişti.