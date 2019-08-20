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ABD’deki Türk pizzacıya ‘Yılın en başarılı insanı’ ödülü

Türk pizzacı ABD’de ödüle doymuyor.

20 Ağustos 2019 Salı 11:41
ABD’deki Türk pizzacıya ‘Yılın en başarılı insanı’ ödülü

Türk pizzacı ABD’de ödüle doymuyor. Diyarbakır’dan New York’a uzanan pizza hikayesinin baş kahramanıHakkı Akdeniz,‘Yılın en başarılı insanı’ ödülüne layık görüldü.


Diyarbakır’dan New York’a giden ve burada açtığı pizzacıyla ünü tüm dünyaya yayılan Hakkı Akdeniz, başarı ödüllerine bir yenisini ekledi. Müşterileri arasında birçok Hollywood yıldızı bulunan Akdeniz Güneydoğu Bölgesi Hispanik Komitesince “Yılın en başarılı insanı” ödülünün de sahibi oldu.


Akdeniz, daha önce ABD Temsilciler Meclisi, New York Eyalet Meclisi, New Yok Kent Konseyi, Manhattan Belediye Başkanlığı gibi birçok kuruluştan başarı ödülleri almıştı.


Müşterilerinin arasında Hollywood yıldızları var


Pizzasının ünü dünyaya yayılan Akdeniz’in mekanına Jimmy Kimmel, Kevin Hart, Mike Tyson, Spike Lee, Morgan Freeman, Paris Hilton, Kim Kardashian, Seth Rogen ve Patricia Hobart gibi yıldızlar sıklıkla uğruyor. Ayrıca Türkiye’den ABD’ye giden bazı simalarda Hakkı Akdeniz’e uğramadan dönmüyor.


Hakkı Akdeniz kimdir?


Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde doğan Hakkı Akdeniz hayalinin peşinde koşarak Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. Buradaki ilk yıllarında ekonomik sorunlarla boğuşan, hatta evsiz kalarak bir süre New York sokaklarında yaşayan Akdeniz yılmadı ve ABD’nin en ünlü pizza zincirleri arasına giren Champion Pizza’yı kurdu. 1997 yılında önce Kanada’ya ardından ABD’ye giden Akdeniz 2009 yılında yakınlarından borç alarak küçük bir pizzacı açtı. Bir evsiz olarak yaşadığı günleri unutmayan Akdeniz sokaklarda evsizlere ücretsiz pizza dağıtmaya da başladı. Zamanla işletmesini büyüten ve 7 yeni şube açan genç işadamı ABD’de birçok ödülün sahibi de oldu.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:41
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