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Ekonomi ABD’deki TTM bugün açılıyor
Ekonomi

ABD’deki TTM bugün açılıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB), Ticaret Bakanlığının desteği, oda ve borsaların katkılarıyla ABD’de kurduğu Türkiye Ticaret Merkezi’nin (TTM) açılışı bugün yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 10:18:00 -
ABD’deki TTM bugün açılıyor

Webinar yoluyla gerçekleştirilecek törene Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı bekleniyor. Şikago’da kurulan Türkiye Ticaret Merkezi, Türk iş insanlarına ABD’de her aşamada “tek durak ofis” prensibiyle yardımcı olacak. Türk şirketleri için ofis, depo, showroom, lojistik gibi fiziki hizmetlerin yanı sıra pazara giriş, şirket kuruluşu, satış ve pazarlama desteği, tedarik zinciri yönetimi ve satış sonrası hizmetler verilecek.

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