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ABD’deki silahlı saldırıyla ilgili terör soruşturması başlatıldı

FBI, ABD’nin Teksas eyaletinde bir alışveriş merkezine yapılan silahlı saldırıyla ilgili iç terör soruşturması başlatıldığını açıkladı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:27
ABD’deki silahlı saldırıyla ilgili terör soruşturması başlatıldı

Teksas eyaletinin El Paso kentinde bir alışveriş merkezine yapılan silahlı saldırı sonucu 20 kişi hayatını kaybederken 26 kişi de yaralandı. Teksas Valisi Greg Abbott, Cielo Vista alışveriş merkezi içindeki bir mağazada gerçekleşen saldırıyı "iğrenç ve anlamsız bir şiddet eylemi" olarak ifade etti. Olaya ilişkin tüm güvenlik ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini belirten Vali Abbott, “Yaptığımız çalışmalar sonrasında en son bilgilere göre, saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 20’ye yükselirken, yaralanan 26 kişi de hastanelerde tedavi altına alınmıştır” dedi.

Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) yapılan açıklamada, saldırının iç terör soruşturması kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.

El Paso Polis Şefi Greg Allen gazetecilere yaptığı açıklamada, 21 yaşındaki Patrick Crusius adlı Amerikalı saldırganın AK-47 tipi askeri saldırı tüfeği kullandığını ve saldırının nefret suçu ile ilişkilendirilebileceğini söyledi. Polis Şefi Allen ayrıca, saldırganın yaptığını “cezası idam olan cinayet” olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün Teksas, El Paso’daki saldırı, sadece trajik değildi, aynı zamanda bir korkaklıktı. Bugünün nefret dolu hareketini kınamak için bu ülkedeki herkesin yanında olduğumu biliyorum. Masum insanları öldürmeyi haklı çıkaracak hiçbir sebep veya mazeret yok” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:27
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