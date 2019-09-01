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ABD'deki silahlı saldırıda ölü sayısı 5'e çıktı

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 5' e yükseldi.

01 Eylül 2019 Pazar 09:24
ABD'deki silahlı saldırıda ölü sayısı 5'e çıktı

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 5 kişi öldüğü, 21 kişi de yaralandı.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre saldırı, Teksas eyaletinin Midland ve Odessa şehirleri arasındaki bölgede yer alan bir alışveriş merkezi civarında yaşandı. Söz konusu haberlerde, saldırganların kullandıkları araçlardan etraftaki insanlara rastgele ateş açtıkları bilgisi yer aldı.

TEK SALDIRGAN VAR

Ancak polis yetkilileri daha sonra yaptıkları açıklamada saldırıyı tek bir saldırganın düzenlediğini, ikinci bir saldırgan olmadığına inandıklarını belirtti. Odessa Polis Şefi Michael Gerke, olaya ilişkin son yaptığı açıklamada, saldırıda en az 21 kişinin yaralandığını ve 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Midland Polis Biriminin resmi Facebook hesabında, saldırganın ölü ele geçirildiği bilgisi yer aldı. Saldırıyla ilgili olarak yerel halka güvenli yerlerde kalmaları çağrısı yapan polis, Texas Permian Basin Üniversitesi'nin de geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

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TRUMP BİLGİ ALDI

ABD Başkanı Donald Trump da resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı William Barr'ın kendisini saldırıyla ilgili bilgilendirdiğini belirtti.

FBI'ın ve güvenlik güçlerinin olayla yakından ilgilendiğini kaydeden Trump, gelişmeleri yakından takip edeceğini aktardı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 09:24
  1. abd
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