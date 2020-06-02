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Aktüel

ABD'deki protestoları takip eden TRT World ekibine iki ayrı saldırı

Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterileri takip eden TRT World ekipleri, polisin attığı plastik mermi ve gaz fişekleri ile yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 09:48:39 -
ABD'deki protestoları takip eden TRT World ekibine iki ayrı saldırı

İSTANBUL (AA) - Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestoları takip eden TRT World ekipleri saldırıya uğradı.

TRT World'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Floyd'un polis tarafından öldürülmesinden sonra ABD'de başlayan ırkçılık karşıtı protestolarda polis şiddeti artarak devam ediyor.

TRT World ekipleri de Amerika'daki gelişmeleri dünyaya aktarırken saldırıya uğradı. Washington ve Minneapolis'te yayın yapan TRT World ekipleri, polislerin göstericileri dağıtmak için kullandığı plastik mermi ve gaz fişekleri ile yaralandı.

Kanalın Washington muhabiri Sally Ayhan, Beyaz Saray'ın önündeki protestoları ve gizli servisin aldığı güvenlik önlemlerini canlı yayında aktardığı esnada, o ana kadarki en sert müdahalelerden biri gerçekleşti. Bazı göstericilerin yaralandığı müdahale sırasında Ayhan, plastik mermilerle göğsünden ve bacağından yaralandı.

Protestoların ve polis şiddetinin had safhada olduğu bir diğer merkez olan Minneapolis'te de aynı dakikalarda bir başka TRT World muhabiri Lionel Donovan ve kameraman Barbaros Sayılgan, yaşananları ekrana taşırken polis şiddetinden kaçamadı. Donovan, kasığına isabet eden plastik mermiyle yaralandı.

ABD tarihinin en büyük protestolarına sahne olurken, TRT World tüm dünyanın yakından izlediği olayları sahadaki ekipleriyle en sıcak noktalardan ekranlara taşımaya devam ediyor.


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