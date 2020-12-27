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Dünya ABD'deki patlamayla ilgili sıcak gelişme
Dünya

ABD'deki patlamayla ilgili sıcak gelişme

ABD'de Noel sabahı meydana gelen patlamayla bağlantılı olarak polis bir kişiyi tespit etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 00:59:00 -
ABD'deki patlamayla ilgili sıcak gelişme

ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde Noel sabahı meydana gelen patlamayla bağlantılı olarak polis bir kişiyi tespit etti.

ABD basınında yer alan haberlerde, federal yetkililerin patlamayla bağlantısı olan kişinin evinde arama yaptığı bildirildi.

Söz konusu kişinin kimliği açıklanmazken, CBS televizyonu patlamayla ilgili 63 yaşında beyaz bir adamın soruşturulduğu bilgisini verdi.

Şehir merkezine park edilmiş karavan tipi aracın patladığı olaya ilişkin soruşturma sürerken, Belediye Başkanı John Cooper alana erişimi kısıtlamak için pazar gününe kadar o bölgede sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Vali Bill Lee de patlamanın etkisinin şiddeti ve büyüklüğü nedeniyle Beyaz Saray'dan federal yardım istedi.

Patlama sebebi ile en az 41 binanın zarar gördüğünü belirten Lee, hasar oluşan iletişim sistemlerinin acil çağrı merkezi 911 dahil ev ve cep telefonlarını da etkilediğini belirtti.

Patlamada 3 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan bu kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirilmişti.

Metro Nashville Polis Departmanı sözcüsü Don Aaron da "Bu olayın kasıtlı olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

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