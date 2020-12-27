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Dünya ABD'deki patlamada kritik şüphe: İnsan kalıntıları olabilir
Dünya

ABD'deki patlamada kritik şüphe: İnsan kalıntıları olabilir

ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde Noel sabahı meydana gelen patlamanın intihar saldırısı olabileceğinden şüpheleniliyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 20:52:00 -
ABD'deki patlamada kritik şüphe: İnsan kalıntıları olabilir

ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde Noel sabahı meydana gelen patlamanın intihar saldırısı olabileceğinden şüpheleniliyor.

ABD basınında soruşturma yürüten yetkililere dayandırılan haberlere göre, patlama "büyük ihtimalle" bir intihar saldırısı sonucu meydana geldi.

"İnsan kalıntıları olabilir"

Haberde, yetkililerin patlamanın meydana geldiği alanda insan kalıntıları olabileceğine inandıkları birtakım kanıtlar bulduğu bilgisi yer aldı.

Federal yetkililler patlamayı kimin gerçekleştirdiğini henüz bilmedikleri açıklaması yaparken, dün ABD basını patlamayla bağlantısı olabileceğine inanılan bir kişinin evinde arama yapıldığını yazmıştı.

Bahse konu kişinin kimliği açıklanmazken, CBS televizyonu patlamayla ilgili 63 yaşında bir beyaz adamın soruşturulduğu bilgisini vermişti.

Şehir merkezine park edilmiş karavan tipi araçtaki patlayıcının infilak ettiği olayla ilgili soruşturma sürerken, Belediye Başkanı John Cooper, alana erişimi kısıtlamak için pazar gününe kadar söz konusu bölgede sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Vali Bill Lee de patlamanın etkisinin şiddeti ve büyüklüğü sebebi ile Beyaz Saray'dan federal yardım istemişti.

Patlama sebebiyle en az 41 binanın zarar gördüğünü belirten Lee, hasar oluşan iletişim sistemlerinin, acil çağrı merkezi 911 dahil ev ve GSM hatlarını da etkilediğini bildirdi.

Patlamada 3 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan bu kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtilmişti.

Metro Nashville Polis Departmanı Sözcüsü Don Aaron da "Bu olayın kasıtlı olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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