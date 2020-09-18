ABD'deki mevcut Kovid-19 test kılavuzunu bilim insanlarının yazmadığı iddia edildi

NEW YORK (AA) - ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından geçen ay resmi internet sitelerinde yayımlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test kılavuzunun CDC bilim insanları tarafından yazılmadığı iddia edildi.

New York Times’in ele geçirdiği resmi yazışmalara göre, CDC'nin sitesinde 24 Ağustos’ta yayımlanan ve yoğun eleştirilere neden olan Kovid-19 test kılavuzunun ABD Sağlık Bakanlığı ve Beyaz Saray Kovid-19 Görev Gücü tarafından yazıldığı savunuldu.

Haberde, ismini açıklamak istemeyen bir CDC yetkilisinin, ilgili kılavuzun CDC bilim insanlarının onayı dışında yukarıdan yazılarak internet sayfasına konulduğunu itiraf ettiği ileri sürüldü. Yetkilinin, “O yazı Sağlık Bakanlığı ve Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü’nden geldi.” ifadeleri paylaşıldı.

CDC’nin resmi internet sitesinde yayımlanan ve halen yürürlükte bulunan kılavuzda, virüse yakalanmış kişilerle 15 dakikadan fazla temas etmiş olsalar bile hastalık belirtisi göstermeyen insanların Kovid-19 testi yaptırmasının gerekli olmadığı belirtiliyor.

İç yazışmalarda ayrıca, temmuz ayında, CDC’nin tarafsız ve bilimsel üslubuna aykırı olmasına rağmen, “okulların yeniden açılmasının önemi”ni tartışan bir yazının da aynı şekilde Sağlık Bakanlığı tarafından CDC’nin sitesine konulduğu bilgisinin de yer aldığına işaret edildi.

Halk sağlık yetkililerinin, daha fazla test yapılmasını teşvik ettiği bir dönemde CDC’nin internet sitesinde 24 Ağustos’ta yayımlanan mevcut kılavuz kafa karışıklığına neden olmuş ve sağlık uzmanları tarafından virüsün kontrol altına alınma çabalarını baltalayacağı gerekçesiyle yoğun tepki çekmişti.

CDC Kovid-19 test kılavuzunun yeni versiyonunun internet sitesine bugünlerde tekrar konulmasının beklendiği kaydedildi.