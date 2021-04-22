ABD'deki kepazeliğe Türkiye'den sert tepki

Amerika Birleşik Devletleri'nde kendini bilmez bazı senatörler Başkan Joe Biden'a 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma çağrısı yaptı.

Söz konusu kepazeliğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

"Müttefiklik ilişkilerine yakışmaz"

Çelik, "Herhangi bir şekilde bir müttefikimizin geçmişte tarihe mal olmuş olaylar hakkında 'Ermeni soykırımı' gibi sözde bir ifadeyi kullanması müttefiklik ilişkilerine yakışmaz." ifadelerini kullandı.