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Dünya ABD'deki kargaşanın ardından Avrupa Birliği kararını verdi
Dünya

ABD'deki kargaşanın ardından Avrupa Birliği kararını verdi

ABD'de Başkan Donald Trump'ın miting kararının ardından başlayan protesto gösterileri kaosa döndü. Ülkede 4 kişi hayatını kaybederken Avrupa Birliği de kimin yanında olacağı yönünde kararını verdi. AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, “Joe Biden seçimi kazandı” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 09:00:00 -
ABD'deki kargaşanın ardından Avrupa Birliği kararını verdi

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre Binası’nı basmasın eleştirerek, “Joe Biden seçimi kazandı” dedi.

ABD Kongresinde Joe Biden'ın başkanlığının resmi olarak onaylanması sırasında Başkan Donald Trump'ın destekçileri Kongre Binası’nı bastı. Çıkan olaylarda şu ana kadar 1 kişi yaralandı, 20 kişi gözaltına alındı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Biden’ın "Amerika bugün gördüğümüzden çok daha iyidir" paylaşımını alıntılayarak, "ABD kurumlarının ve demokrasinin gücüne inanıyorum. İktidar barışçıl şekilde devredilmelidir. Joe Biden seçimi kazandı. ABD'nin bir sonraki Başkanı olarak onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum” dedi.

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