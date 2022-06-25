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Dünya ABD'deki karar, İngiltere'deki feministleri zıplattı! Türkiye'de atılan sloganları attılar
Dünya

ABD'deki karar, İngiltere'deki feministleri zıplattı! Türkiye'de atılan sloganları attılar

ABD Yüksek Mahkemesinin kürtajı yasaklamaya hazırlanması, İngiltere'nin başkenti Londra'da anne karnındaki katliamı savunan bir grup feminist tarafından protesto edildi. Feministlerin Türkiye'deki gruplar gibi "Benim bedenim, benim kararım" pankartları taşıması ve benzer sloganları atması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 01:37:00 -
ABD'deki karar, İngiltere'deki feministleri zıplattı! Türkiye'de atılan sloganları attılar

ABD Yüksek Mahkemesinin kürtajı anayasal güvence altına alan yaklaşık 50 yıllık kararı bozmaya hazırlanması İngiltere'nin başkenti Londra'da bir grup feminist tarafından protesto edildi.

ABD Büyükelçiliği önünde toplanan anne karnındaki bebek cinayeti kürtajı savunan grup, ABD'de anayasal olarak garanti altına alan kararın iptal edileceğine yönelik taslağın medyaya sızdırılmasının ardından bu ülkedeki kadınlarla dayanışma sergilemek amacıyla gösteri düzenledi.

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Yorumlar

Mühendis

Senin bedeninse o bedene sahip olacaksın zina yapmayacaksın gayrımeşru çocuk meydana getirmeyeceksin. Allahın yasaklarına uyma zina yap her haltı ye sonrada doğan çocuğuda katlet sonra utanmadan çık birde benim bedenim benim kararım de. Yok öyle düzen kürtaj yaptıran katildir katil olmakla yargılanmalıdır. Ve bu şeytan işi pislik iş kesinlikle heryerde yasaklanmalı.

ali

bu itler hepisi kureselci.
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