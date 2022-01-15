  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'deki Halkbank davasında flaş gelişme
Dünya

ABD'deki Halkbank davasında flaş gelişme

ABD'deki Halkbank davası askıya alındı.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 08:20:00 - 2022-01-15 08:21:02
ABD'deki Halkbank davasında flaş gelişme

Halkbank, "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası"na dayanarak federal mahkemedeki yargı sürecinin askıya alınmasını istedi.

Federal Mahkeme bu talebi kabul etmeyince, Halkbank Temyiz Mahkemesine başvurdu.

Temyiz Mahkemesi, Halkbank'ın ABD Yüksek Mahkemesi'ne yaptığı itiraz başvurusu sonuçlanana kadar federal hükümetin bankaya karşı açtığı davanın askıya alınmasına hükmetti.

ABD federal hükümeti, Halkbank'a, İran'a yönelik yaptırımları deldiğini öne sürerek dava açmıştı.

Kaynak: NTV

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay