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Aktüel

ABD'deki günlük Kovid-19 vaka artışı 100 bini bulabilir

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci: - "Şu anki vaka eğilimi durdurulmadığı takdirde günlük vaka artışı 100 bine ulaşırsa şaşırmam" - "Olanlardan memnun değilim, çünkü yanlış yöne gidiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-06-30 21:26:13 -
ABD'deki günlük Kovid-19 vaka artışı 100 bini bulabilir

WASHINGTON (AA) - ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının günde 100 bine ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Fauci, ABD Senatosunda Kovid-19 salgınına ilişkin düzenlenen oturumda, salgında yaşanan son gelişmeleri ve ülkede artan vaka sayılarını değerlendirdi ve senatörlerin sorularını yanıtladı.

Pandemi konusunda bazı eyaletlerin durumu iyiyken bazı eyaletlerde durumun kötüye gittiğine işaret eden Fauci, "Sadece vakaların yüksek olduğu eyaletlere odaklanamayız, bu durum tüm ülke için tehlike yaratıyor." dedi.

Fauci, ülkedeki günlük vaka sayısının 40 binin üzerinde olduğuna işaret ederek, "Şu anki vaka eğilimi durdurulmadığı takdirde günlük vaka sayısı 100 bine ulaşırsa şaşırmam." diye konuştu.

- "Yanlış yöne gidiyoruz"

Fauci, ölüm sayılarına yönelik bir tahminde bulunamayacağını vurgulayarak, "Amerikan halkına durumun daha da kötüye gidebileceğini söylememizde fayda var." ifadesini kullandı.

Florida, Teksas, California ve Arizona'nın yeni koronavirüs vakalarının yüzde 50'sinin görüldüğü eyaletler olduğuna işaret eden Fauci, "Olanlardan memnun değilim, çünkü yanlış yöne gidiyoruz." dedi.

Fauci, Kovid-19'a yönelik sürü bağışıklığı kazanılıp kazanılamayacağına yönelik, "Virüse karşı bağışıklık konusunda elimizde çok fazla veri yok. Bunu bize zaman öğretecek ama önemli olan bu bağışıklığın ne kadar süreceği. 1 yıl mı sürecek, 2 yıl mı, daha mı az bilmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



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