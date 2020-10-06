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Aktüel ABD'deki Başkanlık seçimlerinde Müslüman seçmenin tercihi Biden
Aktüel

ABD'deki Başkanlık seçimlerinde Müslüman seçmenin tercihi Biden

Yeniakit Publisher
2020-10-06 23:39:00 -
ABD'deki Başkanlık seçimlerinde Müslüman seçmenin tercihi Biden

NEW YORK (AA) - ABD'de yaşayan Müslüman kesimin, 3 Kasım'daki Başkanlık seçimlerinde yüzde 71 oranında Demokrat başkan adayı Joe Biden'a oy vermeyi düşündüğü belirtildi.

Ülkenin en geniş Müslüman sivil toplum organizasyonlarından Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından yapılan anket, ülkedeki Müslüman seçmenlerin Başkanlık seçimine bakışını ortaya koydu.

ABD Başkanı Donald Trump ile rakibi Biden'ın 29 Eylül'de Ohio'da yaptığı ilk seçim tartışmasının akabinde Müslüman seçmenler üzerinde gerçekleştirilen ankette, katılımcıların yüzde 71'i Biden'a, yüzde 18'i Trump'a oy vereceğini belirtti.

Kayıtlı Müslüman seçmenlerin yüzde 89'unun bu seçimlerde oy kullanmaya niyeti olduğu kaydedilirken, yüzde 11'inin ise sandığa gitme konusunda kararsız olduğu aktarıldı.

CAIR Hükümet İşleri Direktörü Robert S. McCaw, anketin, Müslümanların bu yıl 2016 seçimlerinden daha fazla oy kullanmak istediğini gösterdiğini belirterek, "Bu anket, her iki büyük siyasi partinin de seçimlerde sosyal liberal ve muhafazakar görünen Müslüman kesime ulaşmak için daha fazlasını yapması gerektiğini gösteriyor." ifadesini paylaştı.

Ankette ayrıca, CAIR'in 2018'de yaptığı benzer bir araştırmaya kıyasla kendini Demokrat Parti ile özdeş gören kayıtlı Müslüman seçmenin yüzde 78'den yüzde 66'ya düştüğü, Cumhuriyetçi Parti'yi destekleyenlerin oranının ise 17'den 19'a çıktığı kaydedildi.

30 Eylül'de telefonla gerçekleştirilen ankete, ülke genelinden 846 Müslüman seçmen katıldı.

2016 yılında yapılan Başkanlık seçimlerinde de Amerikalı Müslümanların önemli ölçüde Demokrat aday Hillary Clinton'a oy verdiği kamuoyuna yansımıştı.

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