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ABD’deki 305 Türk, Sivas’a getirildi

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan 305 Türk vatandaşı, Dışişleri Bakanlığının girişimi ile özel uçakla alınarak Sivas’a getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 13:44:06 -
ABD’deki 305 Türk, Sivas’a getirildi

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan 305 Türk vatandaşı, Dışişleri Bakanlığının girişimi ile özel uçakla alınarak Sivas’a getirildi.


Covit-19 salgını sonrası ülkeler arasında seyahat kısıtlaması gelmesi ile Dünyanın çeşitli ülkelerinde kalan Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmesine devam ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan 16’sı çocuk 305 Türk vatandaşı, Dışişleri Bakanlığının girişimi ile Miami kentinden kaldırılan özel uçakla alınarak bugün Sivas’a getirildi. Uçaktan inen vatandaşlar tek tek sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından sosyal mesafe kullarına riayet edilerek toplu taşıma araçlarına bindirilip Kredi Yurtlar Kurumu Binalı Yıldırım Öğrenci Yurduna taşındı. Burada yurtlara yerleştirilen vatandaşlar 14 günlük karantina sürecine alındı. Sürecin tamamlanmasının ardından Covit-19 testleri negatif çıkan vatandaşlar evlerine gönderilecek.

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