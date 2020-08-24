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Aktüel ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 427 artarak 180 bin 618'e yükseldi.
Aktüel

ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 427 artarak 180 bin 618'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 17:02:31 -
ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 427 artarak 180 bin 618'e yükseldi.
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