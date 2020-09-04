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Aktüel ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1100 artarak 191 bin 114'e çıktı.
Aktüel

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1100 artarak 191 bin 114'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 16:58:25 -
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1100 artarak 191 bin 114'e çıktı.
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