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Ekonomi ABD'de yeni konut satışları kasımda beklenenden fazla azaldı
Ekonomi

ABD'de yeni konut satışları kasımda beklenenden fazla azaldı

Ülkede yeni konut satışları, kasımda yüzde 11 azalarak 841 bine geriledi - Piyasa beklentilerinin üzerinde azalış gösteren yeni konut satışlarının, söz konusu dönemde 995 bin olması tahmin ediliyordu

Yeniakit Publisher
2020-12-23 18:44:54 -
ABD'de yeni konut satışları kasımda beklenenden fazla azaldı

WASHINGTON (AA) - ABD'de yeni konut satışları, kasımda beklentilerin üzerinde düşüş göstererek aylık yüzde 11 azalışla 841 bine geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları, kasımda bir önceki aya göre yüzde 11 azaldı. ABD'de bu dönemde 841 bin yeni konut satıldı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösteren yeni konut satışlarının, söz konusu dönemde yüzde 0,3 azalışla 995 bin olması öngörülüyordu.

Yeni konut satışları art arda 4 aydır düşüş göstermesine rağmen düşük faiz oranları ve artan talebin etkisiyle uzun vadeli ortalamanın üzerinde seyretmeye devam etti.

Yeni konut satışları, kasımda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 20,8 arttı. Ayrıca ekim ayına ilişkin yeni konut satış rakamları, 999 binden 945 bine revize edildi.

ABD'de kasım ayında satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise geçen yıla göre yüzde 2,2 artışla 335 bin 300 dolara tırmandı.

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