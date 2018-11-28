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ABD'de yeni konut satışları 2,5 yılın en düşük seviyesinde

Ülkede birinci el konut satışları, ekimde önceki aya kıyasla yüzde 8,9 azalışla 544 bine gerileyerek Mart 2016’dan bu yana en düşük seviyesini kaydetti

28 Kasım 2018 Çarşamba 19:06
ABD'de yeni konut satışları 2,5 yılın en düşük seviyesinde

WASHINGTON (AA) - ABD’de birinci el konut satışları, ekimde aylık yüzde 8,9 azalışla Mart 2016’dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, ülkede birinci el konut satışları, ekimde önceki aya kıyasla yüzde 8,9 azalarak 544 bin oldu. Son beş ayın dördünde gerileyen satışların ekimde yüzde 4 artması bekleniyordu.

Yeni konut satışlarının Mart 2016’dan bu yana en düşük seviyesine düşmesi, Amerikan konut sektörünün artan faiz oranları ve girdi fiyatları nedeniyle zor günler yaşadığının bir başka göstergesi oldu.

Ayrıca ABD'de yeni konut satışlarına ilişkin medyan fiyat, haziranda önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,1 azalarak 309 bin 700 dolara geriledi.

Eylül ayına ilişkin satış rakamı ise 553 binden 597 bine revize edildi.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 19:06
  1. ABD 1.el konut satışları

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