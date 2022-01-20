ABD'de yaşıyor Mansur Yavaş'tan maaş alıyor! Skandal ortaya çıktı

2019 yılında şirket yönetim kurulu üye maaşlarını 6 bin liraya düşürdüğü belirten Yavaş'ın açıklamasına göre Ankara Büyükşehir Belediyesinin kasasından Kılıçdaroğlu'nun "Kontrollü darbe", "Adil Öksüz MİT'çi" gibi yalanlarının da mimarı olduğu belirtilen Rasim Bölücek'e ödenen para 200 bin lirayı aştı. Belediyenin 16 şirketinde 40'dan fazla CHP ve İYİ parti kadrolarından isim var.

Ankara'nın parasını hizmet dışında kullanmayacağını, rozetsiz başkanlık yapacağına söz verdiğini ve bu söze sadık kaldığını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın birçok yandaş ismi belediye iştirakleri üzerinden maaşa bağladığı ortaya çıktı. Mansur Yavaş, göreve geldiği 2019 yılında şirket yönetim kurulu başkanlarının maaşlarını 11 bin liradan 7 bin liraya düşürdü. Yönetim kurulu üyelerinin maaşlarını 6 bin lira yaptı. 2022 yılındaki maaş rakamları ise henüz açıklanmadı.

İştiraklerden yönetim kurulu üyelerine maaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın belediyenin iştiraki olan 16 şirketin yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliklerinden millet ittifakından 40'dan fazla ismi maaşa bağladığı ortaya çıktı. SABAH'ı ulaştığı o listede, belediye iştirakleri şirketlerin adeta millet ittifakı ortaklarına çalıştığı görüldü.

Gizemli danışman 3 yıldır maaş alıyor

FETÖ'den tutuklu eski MİT'çi Enver Altaylı ile bin 159 kez telefonla görüştüğü belirlenen Rasim Bölücek'te Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metropol A.Ş.'den maaş alan yönetim kurulu üyeleri arasında bulunuyor. Şirketin web sitesinde ismi yer almayan ancak Ticaret Sicil Gazetesi verilere göre, 20 Mayıs 2019'da yönetim kurulu üyesi olarak atanan Rasim Bölücek'in ikamet adresi ise Manhattan New York olarak görülüyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun akıl hocası olarak bilinen Bölücek'in CHP'nin 14. katında kendisine ayrılan ofiste halen danışmalık yaptığı öğrenildi. CHP'nin sağ seçmene yönelmesinde ve Kılıçdaroğlu'nun "Kontrollü darbe", "Adil Öksüz MİT'çi" gibi yalanlarının da mimarı olduğu bilinirken, Mansur Yavaş'ın göreve geldiğinde açıkladığı şirket maaşlarına göre Bölücek'e ödenen maaş 200 bin lirayı geçmiş durumda. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı ve kamuoyunda uzun süredir tartışılan eski danışman diş hekimiyle de Kılıçdaroğlu'nu Rasim Bölücek'in tanıştırdığı öğrenildi.

Paralı sözcü

Sözcü Gazetesi yazarı Ayşe Sucu da ABB iştiraki şirketlerin yönetim kurulu üyeliğinden maaş alan isimler arasında. ABB TV'de "İnsana Dair" program yapan Ayşe Sucu, belediye iştiraki Portaş Proje İnşaat Taahhüt Asfalt Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin yönetim kurulu üyelerinden. Ayşe Sucu da belediye iştirakinden 2 Şubat 2021 tarihinden bu yana maaş alıyor.

Seçilemeyen başkanlara da maaş

ABB iştiraklerinden maaş alan isimler arasında CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir'in yanı sıra eski CHP milletvekili emekli albay Dursun Çiçek'te bulunuyor. Ticaret Sicil gazetesinde yer alan bilgilere göre, Dursun Çiçek, Belka Katı Atıkları Ayıklama enerji değerlendirme şirketine 3 Temmuz 2019'dan bu yana Genel Müdürlük yapıyor. Dursun Çiçek bunun yanı sıra belediye iştiraki Bugsaş'tan da 23 Temmuz 2019 ile 19 Mart 2021 tarihleri arasında yönetim kurulu üyesi olarak maaş almış. Mansur Yavaş'ın şirketlerden yönetim kurulu üyeliği adı altında maaşa bağladığı isimler arasında, CHP Çankaya eski ilçe başkanı, CHP eski İl sekreteri, CHP Mamak Belediye Başkan adayı, CHP İl Kadın Kolları Başkanı, CHP Ankara Disiplin Kurulu sekreteri, CHP eski Çankaya Meclis Başkanvekili, CHP Genel Merkez İdare Müdürü, CHP eski Ankara İl Başkanı, CHP eski gençlik kolları başkanı, CHP Parti okulu sorumlusu, CHP eski Gölbaşı İlçe Başkanı gibi isimler bulunuyor.

Ankara dışından da isimler var

İYİ Parti Altındağ Belediye Başkan adayı, Saadet Partisi Genel Başkan yardımcısı gibi isimlerin yanı sıra Ankara dışından isimler de yönetim kurulu üyeliği kadrosunda yer buldu. Bu isimler arasında İyi Parti Milletvekili adayı, CHP İzmir Konak Belediye Başkan adayı, CHP eski Ürgüp Belediye Başkanı, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili adayları da belediye iştiraklerinden maaşa bağlanan isimler arasında yer aldı.