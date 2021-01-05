  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'de yaşayan Türk halk bilimci İlhan Başgöz, ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi
Aktüel

ABD'de yaşayan Türk halk bilimci İlhan Başgöz, ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi

Yeniakit Publisher
2021-01-05 00:08:12 -
ABD'de yaşayan Türk halk bilimci İlhan Başgöz, ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi

CHICAGO (AA) - Uzun yıllardır ABD’de yaşayan Türk halk bilimci Prof. Dr. İlhan Başgöz, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Türkiye’ye nakledildi.

Chicago Başkonsolosluğundan edinilen bilgiye göre, 1965’ten bu yana Indiana Bloomington’da yaşayan Başgöz, uzun süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle Türkiye özlemi çektiği ve tedavisine Türkiye’de devam edilmesi talebini yetkililere iletti.

Chicago Başkonsolosluğunun ilgili makamları bilgilendirmesi üzerine Sağlık Bakanlığı, 99 yaşındaki Başgöz’ü Türkiye’ye getirmesi için ABD’ye ambulans uçak gönderdi.

Başgöz, Türkiye’ye nakli için gerekli işlemlerin tamamlanmasıyla Indianapolis’ten yerel saat ile 10.00’da ambulans uçakla Türkiye’ye hareket etti.

Uçağın yakıt ikmaliyle Ankara’ya bugün saat 14.00 civarında ulaşması bekleniyor.

1921 Sivas doğumlu Prof. Dr. İlhan Başgöz, 1960’ta geldiği ABD’de önce California Üniversitesi, ardından Bloomington’daki Indiana Üniversitesinde dersler verdi. Emekli olduktan sonra Türkiye’de Bilkent, Van Yüzüncü Yıl ve ODTÜ’de de dersler veren Başgöz, Türk halk kültürü üzerine yaptığı araştırmaları ve yazdığı kitapları ile bu alanda hayattaki en önemli Türk halk bilimci olarak tanınıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan'dan küstah adım! Türkiye'ye karşı o ülkeyi bölgeye çağırdılar
Dünya

Yunanistan'dan küstah adım! Türkiye'ye karşı o ülkeyi bölgeye çağırdılar

Fransa ve ABD'den ümidi kesen Yunanistan'ın yeni umudu Suudiler oldu. Doğu Akdeniz ve Ege'de çıkış yolu arayan Atina, Suudi Arabistan ile Tü..
Başörtüsünü hedef alan CHP'li Sağlar meydan okudu: Korkmuyoruz, susmayacağız!
Gündem

Başörtüsünü hedef alan CHP'li Sağlar meydan okudu: Korkmuyoruz, susmayacağız!

Başörtüsüne yönelik skandal açıklamalarından sonra 'yoldaş'larının yaptığı gibi kıvıran ve 'Başörtüsü değil 'türban'ı kastettim' diyen CHP'l..
İsrail'den F35 adımı! Yakın zamanda alacaklar
Dünya

İsrail'den F35 adımı! Yakın zamanda alacaklar

Ortadoğu'da savaş hazırlıkları yaptığı ifşa olan İsrail, yeni bir hamleye hazırlanıyor. İsrail, İran ile yaşanan gerilime ilişkin yakın koru..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay