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Dünya ABD'de yangın bilançosu artıyor! Ölü sayısı açıklandı
Dünya

ABD'de yangın bilançosu artıyor! Ölü sayısı açıklandı

ABD’de haftalardır devam eden orman yangınlarında ölü sayısı 33’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 10:00:00 - 2020-09-13 10:02:18
ABD'de yangın bilançosu artıyor! Ölü sayısı açıklandı

ABD’nin batısında yer alan eyaletlerde yaklaşık 3 haftadır devam eden orman yangınlarında bilanço giderek ağırlaşıyor. California, Oregon ve Washington’daki yangınlarda toplam ölü sayısı bugün itibariyle 33 oldu. Milyonlarda dönümlük arazi küle dönerken, binlerce ev kullanılamaz hale geldi. Bölgede on binlerce insan evini terk etmek zorunda kaldı.

Oregon eyaletinde yetkililer, aynı zamanda on binlerce insanın kayıp olduğunu açıkladı.

Özellikle Portland kentinde hava kirliliği de kritik seviyeye ulaştı. Oregon eyaleti genelinde 40 bin kişi için tahliye kararı verildi.

Washington’da da itfaiyeciler 15 büyük yangına müdahale ediyor.

California eyaletinde de 15 Ağustos gününden bu yana ölenlerin sayısı 22’ye yükseldi.

On binlerce kişiye tahliye emri verilen eyalette 14 bin 800 itfaiyeci 28 büyük yangına müdahale ediyor.

Toplam 33 kişinin öldüğü ABD'de yangınların bir süre daha kontrol altına alınamayacağı öngörülüyor.

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