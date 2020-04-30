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Dünya

ABD'de vatandaşlar kokudan şikayetçi olunca yetkililer itiraf etti: Ölülerden yer kalmadı

ABD'nin New York kentinde bir cenaze evinin önündeki iki kamyonette 100 kişinin cenazesi bulundu. Brooklyn'deki cenaze evi yetkilileri, artan ölümler sonucu içeride yer kalmadığı için cenazelerin kamyonda tutulduğunu itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 12:46:00 -
ABD'de vatandaşlar kokudan şikayetçi olunca yetkililer itiraf etti: Ölülerden yer kalmadı

New York'ta bir cenaze evinin önündeki iki kamyonetten kötü kokular gelince çevre sakinleri şikayetçi oldu. Polis çevrede inceleme başlattı. Yapılan araştırmada iki kamyonetin içinde 100 kişinin cenazesinin bulunduğu tespit edildi.

Kamyonetlerde dondurucu olmadığı için cenazelerin çürümeye başladığı belirlendi. Brooklyn'deki cenaze evi yetkilileri, artan ölümler sonucu içeride yer kalmadığı için cenazelerin kamyonda tutulduğunu itiraf etti.

Kamyonların ev taşımakta kullanılan ve soğutucu özelliğinin olmadığı, cenazelerin geçici olarak bu araçlarda tutulduğu savunuldu. Cenazeleri bulunan kişilerin ölüm nedeni ise açıklanmadı.

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