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Dünya ABD'de Vali Whitmer'i kaçırma planı!
Dünya

ABD'de Vali Whitmer'i kaçırma planı!

ABD'de silahlı bir örgüt tarafından Vali Gretchen Ester Whitmer'in kaçırılması planının engellendiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 23:24:00 - 2020-10-08 23:39:03
ABD'de Vali Whitmer'i kaçırma planı!

ABD'nin Michigan eyaletinde silahlı bir örgütçe Vali Gretchen Ester Whitmer'in kaçırılması planının önlendiği belirtildi.

FBI tarafından yapılan açıklamada, silahlı bir örgütün, Michigan Valisi Whitmer'i kaçırmak için ayrıntılı bir planlama yaptığı fakat hazırlıklarını tamamladığı sırada amacına ulaşmadan çökertildiği bildirildi.

FBI yetkilisinin araştırmasının bulunduğu raporda, ''ABD anayasını ihlal ettiği'' gerekçesiyle Demokrat Parti üyesi Whitmer'i kaçırmak isteyen grubun, 2020'nin başından beri internet üzerinden yaptıkları yazışmalarda, bazı eyaletlerde ayaklanma organize etmek için birbirlerine teklifte bulundukları ve 6 Haziran tarihinde de Ohio eyaletinde buna ilişkin bir toplantıda buluştukları bilgisine yer verildi.

Michigan'da özel bir mülkiyet arazisinde ateşli silah talimi yaptıkları tespit edilen grubun bir üyesinin FBI ile iş birliği yapması üzerine bütün planın ele geçirildiği ifade edildi.

Başkanlık seçimlerinden önce kaçıracaklardı

FBI raporunda, yasa dışı örgütün 14 Haziran tarihinde Vali Whitmer'i, Michigan'daki yönetim binasından bir baskın yaparak kaçırmayı planladıkları, ardından Vali'nin yazlık evinin bu iş için daha uygun olduğu fikrinde buluştuklarına işaret edildi.

Söz konusu raporda, Fox kod adlı örgüt elebaşının Vali'yi kaçırma planını kasım ayındaki başkanlık seçimlerinden önce gerçekleştirmeleri gerektiğini söylediği bildirildi.

Kaçırma işleminin başarıya ulaşması için bir köprünün havaya uçurulması dahil bütün ayrıntıların planlandığı toplantılarda, Vali'nin yazlığının yakınındaki göl üzerinden, Wisconsin'e kaçırılmasının planlandığı bilgisine de yer verildi.

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