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ABD'de üst üste saldırılar! 5 günlük yas ilan edildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde üst üste meydana gelen saldırılar nedeniyle ülke genelinde 5 günlük yas ilan edildi.

04 Ağustos 2019 Pazar 22:20
ABD'de üst üste saldırılar! 5 günlük yas ilan edildi

ABD’nin 3 ayrı bölgesinde gerçekleşen saldırılar sonrası ülkede 5 günlük yas ilan edildi.

Bölgede yayın yapan Chicago Sun-Times gazetesinin haberine göre saldırı kentin batı yakasındaki Douglas Park bölgesinde, kimliği belirlenemeyen silahlı bir kişinin siyah bir araçtan ateş açmasıyla gerçekleştiği belirtildi.

3 ayrı saldırı gerçekleşti

Yerel polis tarafından yapılan açıklamada ise kentte Cuma gününden bu yana 3 ayrı saldırı gerçekleştiği hatırlatılarak, saldırılarda 3 kişi öldüğünü ve 37 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Bugün sabah saatlerinde Ohio eyaletinin Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD'nin Teksas eyaletinde dün gece El Paso kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 22:20
  1. ABD
  2. ABD saldırı

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  • Osman K.Osman K.16 dk önce
    Petrol ve diğer ekonomik çıkarlarınız için doğrudan ya da dolaylı olarak öldürdüğünüz milyonlarca müslüman için biz de yastayız.

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