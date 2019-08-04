ABD'de üst üste saldırılar! 5 günlük yas ilan edildi

ABD’nin 3 ayrı bölgesinde gerçekleşen saldırılar sonrası ülkede 5 günlük yas ilan edildi.

Bölgede yayın yapan Chicago Sun-Times gazetesinin haberine göre saldırı kentin batı yakasındaki Douglas Park bölgesinde, kimliği belirlenemeyen silahlı bir kişinin siyah bir araçtan ateş açmasıyla gerçekleştiği belirtildi.

3 ayrı saldırı gerçekleşti

Yerel polis tarafından yapılan açıklamada ise kentte Cuma gününden bu yana 3 ayrı saldırı gerçekleştiği hatırlatılarak, saldırılarda 3 kişi öldüğünü ve 37 kişinin de yaralandığını bildirdi.



Bugün sabah saatlerinde Ohio eyaletinin Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti.



ABD'nin Teksas eyaletinde dün gece El Paso kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi yaralanmıştı.