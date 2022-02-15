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Ekonomi ABD’de ÜFE Ocak’ta tahminleri aştı!
Ekonomi

ABD’de ÜFE Ocak’ta tahminleri aştı!

ABD’de üretici fiyat endeksi (ÜFE) Ocak’ta aylık yüzde 1, yıllık yüzde 9.7 ile tahminlerin üzerinde arttı.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 17:41:00 -
ABD’de ÜFE Ocak’ta tahminleri aştı!

ABD’de üretici fiyatları tedarik zinciri ve işgücü sıkıntılarının etkisiyle Ocak ayında tahminleri aştı.

Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre ÜFE Ocak’ta aylık yüzde 1, yıllık yüzde 9.7 arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini aylık yüzde 0.5, yıllık yüzde 9.1 artıştı.

Tahminlerden yüksek gelen veri, Fed’in enflasyondaki yükselişe karşı gelecek ay faiz artıracağı beklentisini güçlendiriyor.

Geçen yıldan beri devam eden lojistik sıkıntıları, güçlü talep gibi etkenler fiyatlar üzerinde baskıya neden oluyor.

Ülkede geçen hafta açıklanan tüketici fiyat endeksi de 40 yılın zirvesine yükselmişti. Yüksek gelen enflasyon verisi sonrası bazı Fed yetkilileri Mart ayında daha agresif para politikası gerektiğini dile getirmişti.

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