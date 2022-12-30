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Dünya ABD'de uçuş kaosu devam ediyor
Dünya

ABD'de uçuş kaosu devam ediyor

ABD’yi geçen hafta vuran kar fırtınasından bu yana 10 binlerce yolcunun uçuşu iptal edildi. Havalimanlarında kaos sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 03:41:00 -
ABD'de uçuş kaosu devam ediyor

Kar fırtınası ABD'de yüz milyondan fazla kişinin hayatını olumsuz etkiledi. Southwest Airlines şirketinde geçen haftadan beri devam eden uçuş planlaması kaosu devam ediyor. FlightAware izleme sitesine göre, ABD'de bugün iptal edilen 2 bin 451 uçuşun 2 bin 357’sini Southwest Airlines'a ait seferler oluşturdu.

Aynı sitede, iptal edilen bugünkü uçuşların Southwest’e ait toplam seferlerin yüzde 58’ine tekabül ettiği kaydedildi.

Şirketler sorumlu tutulacak

Dallas merkezli hava yolları şirketi, kötü hava koşullarında uçuş ekiplerini pozisyon dışında bırakabilecek yetersiz operasyon teknolojisine sahip olduğunu itiraf ederek uçuş iptallerinin devam edeceği uyarısında bulundu.

Kar fırtınasından bu yana uçuş planlamasını toparlamayan tek hava yolları şirketi olan Southwest, yolcular ve yetkililer tarafından eleştirilere maruz kalmıştı. ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, dün yaptığı açıklamada, ülkedeki kar fırtınası nedeniyle yaşanan uçuş iptallerinden dolayı Southwest Airlines'ın "sorumlu tutulacağını" belirtmişti.

Buttigieg, CNN’e, "Southwest, bırakın kendi yolcularını ve bagajlarını, kendi mürettebatının bile nerede olduğunu tespit edemiyor. Sistemleri gerçekten bozuldu." ifadelerini kullanmıştı.

İnceleme devam ediyor

Southwest Airlines'ın CEO'su Bob Jordan da paylaştığı videoda yaşanan aksaklıklardan dolayı yolculardan ve çalışanlardan özür dilemiş, "Normal operasyona dönmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Gerçekten üzgün olduğumu bilmenizi isterim." demişti. Federal hükümet tarafından, 10 binden fazla uçuşu iptal edilen Southwest Airlines için başlatılan inceleme devam ediyor.

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Yorumlar

Kerim

Abd nin olduğu heryer de kaos olduğunu unutmayın. Türkiye dahil türkiyeyi S.S.C.B. den uzak tutmak adına bütün işlerimize burnunu sokarak ,peygamberimizin bile yapamadığı bir işi yapmaya girişmiştir. Hz.muhhammet arkasında allah olduğu halde tüm dünyaya hükmedememiş .Hindistanın ortasında kalmış, İngiltere ve abd hindistana çıkartma yaparak afganistanı pakistanı ve diğer ortaasya ülkelerini çine ve zamanın sscb sine yanaşmalarını engelemişlerdir. Dünyada dostluk ve komşuluk ilişkilerinin DOĞAL AKIŞINI ALTÜST ETMİŞTİR. Bunu dini de kullanarak yapmaktadır ve koyun sürüleride bunu frsat bilerek dini rejim peşine düşmektedir. ÇOBAN SÖĞÜT GÖLGESİNDE YATARKEN KOYUNLAR KAFALARINI BİRBİRİNİN ALTINA SOKUP GÜNEŞİN ALTINDA KURBAN EDİLECEĞİ GÜNÜ BEKLEMEKTEDİR. ÇÜNKÜ AKILLARINI KULLANMALARINA FIRSAT VERİLMEDEN SAVUNMASIZ VE İRADESİZ BIRAKİLMALARINA SEBEP OLMUŞLARDIR... ABD BUDUR İŞTE.
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