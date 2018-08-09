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ABD'de Türk polis vuruldu, halk sokağa indi! Büyük destek

Perşembe gecesi ABD Olimpiyat Spor Merkezi yakınlarından gelen silah sesleriyle ilgili gelen şikayete müdahale ederken vurulan Türk polis memuru Cem Düzel’ destek için, ABD halkı sokağa inerek tek yürek oldu. Aynı zamanda Düzel’e destek için yardım hesabı açıldı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 12:06
ABD'de Türk polis vuruldu, halk sokağa indi! Büyük destek

5 yıldır Colorado Springs Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan Türk polis memuru Cem Düzel, Perşembe gecesi ABD Olimpiyat Spor Merkezi yakınlarından gelen silah sesleriyle ilgili gelen şikayete müdahale ederken vuruldu!

Daha önce silah bulundurmak suçundan tutuklanan ve ertesi gün yapılacak duruşmasını beklemek üzere şartlı salıverilen 31 yaşındaki saldırgan Karra Noaman el Hammasi, olayın ardından tutuklandı.

COLORADO HALKI CEM DÜZEL İÇİN DUA EDİYOR

5 yıldır Colorado Springs Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan Türk polis memuru Cem Düzel için Colorado halkı tek yürek oldu.

Yerel halk Düzel’in kaldırıldığı ve ameliyata alındığı hastanenin önünde destek için toplanırken, Colorado Emniyet Müdürlüğü de Düzel’e ve ailesine destek vermek için yardım hesabı açtı. Bağışta bulunmak isteyenlerin +1-719-634-0058 numaralı telefonu arayarak ya da CSPPA 516 N. Tejon St., Colorado Springs, CO 80903 adresine çek göndererek katkıda bulunabilecekleri açıklandı.

Colorado Springs Emniyet Müdürlüğü tarafından Amerika’nın Sesi Türkçe Yayın Bölümü’ne yapılan açıklamaya göre Cem Düzel’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 12:06
  1. Cem Düzel
  2. ABD

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