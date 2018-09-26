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ABD'de Türk gazetecilerin kaldığı otelde yangın çıktı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk gazetecilerin kaldığı otelde yangın çıktı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 15:02
ABD'de Türk gazetecilerin kaldığı otelde yangın çıktı!

ABD'nin New York kentinde Türk gazetecilerin kaldığı otelde yangın çıktı. Medya mensupları, BM zirvesini izlemek için kentte bulunuyor.

TÜRK GAZETECİLERİN KALDIĞI OTELDE YANGIN ÇIKTI, CAN KAYBI OLMADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı New York'ta takip eden gazetecilerin kaldığı otelde yangın çıktı. Yangın ile ilgili açıklama yapan yetkililer herhangi bir can kaybı olmadığını açıkladı.

BİNA BOŞALTILDI, DURUM NORMALE DÖNDÜ

Yangının söndürülmeye başlandığı ve bir süre sonra otel misafirlerinin odalarına dönebilecekleri belirtildi. İtfaiyenin gelmesiyle boşaltılan binada durum kısa süre içinde normale döndü.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 15:02
  1. abd
  2. Yangın
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. New York

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş17 dk önce
    fatöşçüler yakmıştır
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