ABD'de Türk botuyla kutlama! Alay konusu oldular

Fox News ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 232'nci yıl dönümüne özel haber hazırladı. Fox News haberinde ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir fotoğraf koymadı. Paylaşımındaki fotoğraf Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait olan Kaan-33 Sınıfı bir bottu.

Fox News'un ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botu bilmemesi sosyal medyada alay konusu oldu. Fox News tepkilere rağmen fotoğrafı hala değiştirmedi.

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri de sorgulamadan paylaştı

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Nancy Mace'de ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 232. yıl dönümüne özel sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Mace paylaşımında, "232 yıldır bu cesur adamlar ve kadınlar büyük ulusumuzun sularını korudular. Doğum günün kutlu olsun ABD sahil güvenlik" dedi. Photoshop'lu fotoğraf kullanan Mace tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı.

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Üyesi Barry Loudermilk de aynı fotoğrafın kurbanı oldu.

Loudermilk Fox News'ta çıkan haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımdan sonra ABD vatandaşları meclis temsilcilerine, "Google'da binlerce fotoğraf var girip bakamıyor musunuz", "Bu ileride de asla komik olmayacak bir yanlış", "Daha kendi sahil güvenlik botlarınızı tanıyamıyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi.

Sosyal medya kullanıcıları başarısız bir Photoshop olduğunu ve doğru fotoğrafın bulunmasının zor olmadığını söyledi.

Temsilcilerin alakalı gözükmek için buldukları ilk fotoğrafı kullanması da oldukça tepki çekti. En azından yaptık diyebilmek için başka ülkeden fotoğraf alınması kınandı.