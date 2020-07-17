ABD'de tüketici güveni temmuzda azaldı

WASHINGTON (AA) - ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, temmuzda geçen aya göre yüzde 6,3 azalarak 73,2 seviyesine geriledi ve piyasa beklentisinin altında bir seyir izledi.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni temmuzda bir önceki aya göre yüzde 6,3 azalışla 73,2 değerine düştü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mart ve nisanda düşüş gösteren, mayıs ve haziran aylarında ise toparlanmaya başlayan verinin, temmuzda 79 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, haziran ayında ise 78,1 seviyesinde gerçekleşmişti.

Tüketici güven endeksi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 25,6'lık azalış kaydetti.



Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, temmuzda aylık yüzde 3,3 azalışla 84,2'ye geriledi.



Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık yüzde 8,4 azalarak 66,2'ye düştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başekonomist Richard Curtin, tüketici güvenindeki azalmada Kovid-19 vakalarındaki artışın etkili olduğunu belirtti.

Curtin, salgının yayılması nedeniyle tüketici güvenindeki düşüşün gelecek aylarda devam etmesinin olası olduğunu bildirdi.