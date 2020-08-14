  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

ABD'de tüketici güveni ağustosta sınırlı artış gösterdi

Ülkede tüketici güven endeksi, ağustosta aylık yüzde 0,3 puan artarak 72,8'e yükseldi - Bu dönemde sınırlı bir yükseliş kaydeden tüketici güven endeksine ilişkin piyasa beklentisi, 72 değerini alması yönündeydi

Yeniakit Publisher
2020-08-14 17:38:49 -
ABD'de tüketici güveni ağustosta sınırlı artış gösterdi

WASHINGTON (AA) - ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ağustosta geçen aya kıyasla 0,3 puan artarak 72,8'e çıktı ve piyasa beklentisinin üzerinde bir seyir izledi.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni ağustosta bir önceki aya kıyasla 0,3 puan artarak 72,8 değerine yükseldi.

Ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayıs ve haziran aylarında yakaladığı toparlanma eğilimini temmuzda koruyamayan tüketici güveninin, ağustosta 72 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, temmuz ayında 72,5 seviyesine gerilemişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ağustosta aylık 0,3 puan azalarak 82,5'e düştü.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 0,6 puanlık artışla 66,5'e yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başekonomist Richard Curtin, tüketici güveninde ağustosun başında büyük bir değişimin görülmediğini belirtti.

Curtin, ekonomi politikalarına olan genel güvenin ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başladığı günden bu yana en düşük seviyeye gerilediğini ifade etti.

Kötü ekonomik sürecin daha uzun süreceğinin tahmin edildiğine işaret eden Curtin, tüketicilerin büyük bir çoğunluğunun gelecek 5 yıl içinde kesintisiz büyüme dönemine geri dönülemeyeceğini düşündüğünü kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cüneyt Özdemir fena patladı: Bunlar gerizekalı
Gündem

Cüneyt Özdemir fena patladı: Bunlar gerizekalı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medyada sürekli olarak rakı fotoğrafı paylaşanlara 'Siz gerizekalısınız' diyerek tepki gösterdi.
Türkleri köle olarak satışa çıkardılar! Korkunç ilanlar
Dünya

Türkleri köle olarak satışa çıkardılar! Korkunç ilanlar

Doğu Türkistan’da zulüm gören Müslüman Uygur Türkleri ‘köle’ olarak internet üzerinden satışa çıkarıldı. İlanda kullanılan ifadeler kan dond..
Hareket başlatan İnce'ye CHP'den büyük darbe
Siyaset

Hareket başlatan İnce'ye CHP'den büyük darbe

Yeni parti kuracağı konuşulurken, yeni bir hareket başlattığını açıklayan Muharrem İnce'nin, CHP'den ihraç talebiyle tedbirli olarak disipli..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı