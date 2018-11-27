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ABD'de tüketici güveni 18 yılın zirvesinden indi

27 Kasım 2018 Salı 18:32
ABD'de tüketici güveni 18 yılın zirvesinden indi

WASHINGTON (AA) - ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, kasımda 135,7'ye gerileyerek 18 yılın zirvesinden indi.

Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Conference Board'un raporuna göre, Tüketici Güven Endeksi, kasımda önceki aya kıyasla 2,2 puan azalarak 135,7 oldu. Son 18 yılın zirvesinden gerileyen endekse yönelik piyasa beklentisi 135,8 olarak belirlenmişti.

Tüketici güveninin ekimde rekor kırdıktan sonra kasımda gerilemesinde geleceğe yönelik beklentilerde yaşanan zayıflama etkili oldu. Raporda, Amerikalıların geleceğe yönelik öngörülerini yansıtan Beklentiler Endeksi'nin 115,1'den 111,0'e gerilediği kaydedildi. Tüketicilerin mevcut koşullara yönelik değerlendirmelerini ölçen Mevcut Durum Endeksinin ise 171,9'dan 172,7'ye yükseldiği bildirildi.

Conference Board'un ekonomik göstergelerden sorumlu direktörü Lynn Franco, verilere ilişkin açıklamasında, tüketici güveninin kasımda hafif gerilemesine karşın tarihi açıdan yüksek seviyelerde seyrettiğini vurgulayarak, "Genel olarak tüketiciler güçlü büyümenin gelecek yıl süreceğinden oldukça emin" değerlendirmesini yaptı.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 18:32
  1. ABD Conference Board Tüketici Güveni

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