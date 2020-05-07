ABD'de Trump'ı mutlu edecek karar!

Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in, 2017'deki Rusya Soruşturması kapsamında, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerince yalan beyana zorlandığını gösteren belgelerin ortaya çıkmasının ardından Adalet Bakanlığından yeni bir adım geldi.

Associated Press'in (AP) Adalet Bakanlığı belgelerine dayandırdığı haberine göre, bakanlık Flynn'in durumunun incelenmesi ve son dönemde ortaya çıkan yeni belgelerin ışığında eski danışman hakkındaki davayı düşürmeye karar verdi.

Söz konusu belgelerde, Flynn'in 24 Ocak 2017'de FBI'a verdiği ifadenin herhangi bir meşru temeli olmadığının altı çizildi.

FBI'ın Flynn'i yalan beyana zorladığına dair belgeler ortaya çıkmıştı

Amerikan basınına, 29 Nisan'da sızan ve Flynn'in avukatlarının Adalet Bakanlığından teslim aldığı belirtilen yeni belgeler, FBI yetkililerinin 2017'deki görüşme için hazırlanırken, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı'na cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunup bulunmamak ve uyarırlarsa bunun ne zaman yapılması gerektiği konusunu istişare ettiğini göstermişti.

Belgeler, yetkililerin görüşmeden önce Flynn'in kendilerine yalan söylemesi üzerine kafa yorduğunu ortaya koyarken, kimliği belirlenemeyen bir kişinin el yazısı notlarında amaçlarının bir yalanı kışkırtmak olup olmadığı üzerinde düşündüğü görülmüştü.

Avukatları, yeni belgelerinin, FBI yetkililerin 2017'deki bu kritik görüşmede müvekkillerini köşeye sıkıştırmaya çalıştığını ortaya koyduğunu savunmuştu.

Trump, Flynn'in suçsuz olduğunu savunuyordu

İlk günden bu yana Rusya Soruşturmasının bir "tezgah" olduğunu savunan Trump ise Flynn hakkındaki belgelerin basına sızmasının ardından, "Flynn bir aklanma sürecinde. Dünkü notlara bakacak olursanız, Flynn tamamen aklandı." açıklamasında bulunmuştu.

Flynn hakkındaki soruşturma

Rusya'nın siber saldırı yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.

Trump'ın seçim döneminde de yakından çalıştığı Flynn, göreve gelmeden önce Rus yetkililerle görüştüğü iddialarının ardından yapılan baskılar sonrasında 13 Şubat 2017'de Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinden ayrılmıştı.

Flynn, Aralık 2017'de hakkında açılan soruşturma kapsamında özel savcılıkla anlaşma yoluna giderek eski Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmeler konusunda FBI'a yalan beyanda bulunduğunu kabul etmişti.

Savcılık, Flynn'in soruşturmaya çok ciddi katkıda bulunduğunu belirterek, bu nedenle herhangi bir cezaya çarptırılmamasını istemişti.

Flynn'in avukatları, ocakta müvekkillerinin Rusya soruşturması çerçevesinde FBI'a yalan beyanda bulunduğu iddiasıyla ilgili verdiği ifadeyi geri çekmek için harekete geçmişti.