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ABD'de tren kazası! 3 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin New York şehrinde Long Island Demir Yolu treninin, Pensilvanya İstasyonu’nunda bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 18:27
ABD'de tren kazası! 3 kişi hayatını kaybetti

ABD’de Pensilvanya tren istasyonunda meydana gelen tren kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medya, ABD’nin New York şehrinde Long Island Demir Yolu (LIRR) treninin,Pensilvanya İstasyonu’nunda bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada, biri aracın yolcusu olmak üzere toplamda 3 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 18:27
  1. ABD
  2. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI YILDIZ:
  3. New York
  4. tren kazası
  5. ölü ve yaralılar var

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