ABD'de tren kazası! 3 kişi hayatını kaybetti ABD’nin New York şehrinde Long Island Demir Yolu treninin, Pensilvanya İstasyonu’nunda bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi.

ABD’de Pensilvanya tren istasyonunda meydana gelen tren kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Yerel medya, ABD’nin New York şehrinde Long Island Demir Yolu (LIRR) treninin,Pensilvanya İstasyonu’nunda bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada, biri aracın yolcusu olmak üzere toplamda 3 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.

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