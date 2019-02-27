ABD'de tren kazası! 3 kişi hayatını kaybetti
ABD’nin New York şehrinde Long Island Demir Yolu treninin, Pensilvanya İstasyonu’nunda bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi.27 Şubat 2019 Çarşamba 18:27
ABD’de Pensilvanya tren istasyonunda meydana gelen tren kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Yerel medya, ABD’nin New York şehrinde Long Island Demir Yolu (LIRR) treninin,Pensilvanya İstasyonu’nunda bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada, biri aracın yolcusu olmak üzere toplamda 3 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.
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