  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de TikTok'un geleceği netleşiyor
Dünya

ABD'de TikTok'un geleceği netleşiyor

Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD operasyonlarının Microsoft'a satılmayacağı bildirildi. Şirketin Oracle ile anlaştığı iddia ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 03:56:00 -
ABD'de TikTok'un geleceği netleşiyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın ABD'li bir şirkete satılması için TikTok'a verilen sürenin uzatılmayacağını duyurmasının ardından, uygulamanın ABD operasyonlarını almak için görüşmelerde bulunan Microsoft açıklama yaptı.

Microsoft'un yaptığı açıklamada, ülke çıkarlarını korurken, ByteDance şirketinin teklifimizi kabul edeceğinden TikTok kullanıcıları için iyi olacağından umutlu olduğunu belirtmişti. Ancak ByteDance'in TikTok’un ABD operasyonları için Oracle ile anlaştığı söyleniyor.

Trump, TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacağını açıkladı

Başkan Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı bir açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını söylemişti.

Trump'ın sözleri sonrası Microsoft'un TikTok ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.

Şikret TikTok'un ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki hizmetleri ile bu ülkelerde faaliyette bulunma hakkını satın almaya yönelik olarak temasta bulunmuştu. Diğer taraftan Trump, TikTok'a verilen süreyi uzatmayacağını açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Padişah torunları dehşeti yaşadı! Bıçak çekip cama dayandı
Yerel

Padişah torunları dehşeti yaşadı! Bıçak çekip cama dayandı

2'nci Abülhamid devrinde Sara Sultan tarafından yapılan yalıda ikamet eden abla-kardeşe komşuları bıçak çekti. Korkuya kapılan yalı sakinler..
Doğu Akdeniz’de gerilim varken Mısır'ın kuzeyinde tehlikeli gelişme! Rusya 15 savaş gemisi konuşlandırdı
Dünya

Doğu Akdeniz’de gerilim varken Mısır'ın kuzeyinde tehlikeli gelişme! Rusya 15 savaş gemisi konuşlandırdı

Mısır'ın kuzeyindeki, Suriye ile Kıbrıs arasında konuşlandırılan 15 Rus savaş gemisinin fotoğrafları ortaya çıktı.
Dünyada sayılı ülkelerde bulunuyor! Türkiye'nin denizlerdeki yeni gücü böyle görüntülendi
Ekonomi

Dünyada sayılı ülkelerde bulunuyor! Türkiye'nin denizlerdeki yeni gücü böyle görüntülendi

Türkiye'nin denizlerdeki sondaj çalışmalarında çıkaracağı gazı depolayacak olan Ertuğrul Gazi gemisi görücüye çıktı. 170 bin metreküp likit ..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı