ABD'de TikTok'un geleceği netleşiyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın ABD'li bir şirkete satılması için TikTok'a verilen sürenin uzatılmayacağını duyurmasının ardından, uygulamanın ABD operasyonlarını almak için görüşmelerde bulunan Microsoft açıklama yaptı.

Microsoft'un yaptığı açıklamada, ülke çıkarlarını korurken, ByteDance şirketinin teklifimizi kabul edeceğinden TikTok kullanıcıları için iyi olacağından umutlu olduğunu belirtmişti. Ancak ByteDance'in TikTok’un ABD operasyonları için Oracle ile anlaştığı söyleniyor.

Trump, TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacağını açıkladı

Başkan Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı bir açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını söylemişti.

Trump'ın sözleri sonrası Microsoft'un TikTok ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.

Şikret TikTok'un ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki hizmetleri ile bu ülkelerde faaliyette bulunma hakkını satın almaya yönelik olarak temasta bulunmuştu. Diğer taraftan Trump, TikTok'a verilen süreyi uzatmayacağını açıkladı.