ABD’de Tether ve Bitfinex için karar

Tether ve Bitfinex, geçtiğimiz dönemde aleyhlerine açılan davadan hukuki bir başarıyla ayrıldı. ABD Bölge Mahkemesi toplu davanın reddine karar verirken, ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi Baş Yargıcı, toplu davanın reddedilmesine yönelik bir emri içeren 6 sayfalık kapsamlı ve kesin kararı paylaştı. Davaya ilişkin olarak mahkeme, "USDT'nin fiili değerinin azaldığını" gösteren hiçbir olguya ulaşılamadığına ve davacıların şikayetinde "makul hak ihlali iddialarının" bulunmadığına karar verdi.



Yargılamaların bu erken aşamasında toplu dava şikayetinin tamamının reddedilmesi, davacıların iddialarının herhangi bir yasal dayanaktan yoksun olduğu gerçeğini vurguluyor. Tether ve Bitfinex her zaman için sözlerini yerine getirmeye ve müşterilerinin ve topluluklarının korunmasını sağlamaya odaklanmış bulunuyor.