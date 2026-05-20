CHP’nin elindeki İzmir’de değişen bir şey yok! Çöp, çukur, çamur!

Gamze Oğuz’un Karşıyaka’da çektiği görüntüler hem herkesi utandırdı hem de Ege’nin incisinin CHP’nin elinde düştüğü içler acısı durumu gözler önüne serdi.

Karşıyaka’da okul önlerinde, apartman önlerinde yığılmış çöplerin görüntüsünü çeken Gamze Oğuz, kokudan zor anlar yaşarken, gördükleri karşısında isyanını gizleyemedi. Gamze Oğuz paylaşımında; “Çöpleri oraya siz koymuşsunuzdur diyenler, arayıp buluyorsunuz diyenler, ben hiç çöp görmüyorum diyenler… Bunları diyenlerde, her zaman söylediğimiz gibi bahane çok icraat yok… İzmir Karşıyaka Örnekköy, okulun yanındaki manzara… Kokudan duramadım… çekimi dün yaptık. Bütün gün midem bulandı. Yazık günah… Orada yaşayan bir vatandaşımız bize konumun görüntülerini attı. Bunun üzerine konuma gittik. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi CHP=çöp, çukur, çamur…” ifadelerine yer verdi.