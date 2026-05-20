Rumlar, AB’yi yanına çekme peşinde: Türkler Avrupa’ya ilerler

TAHSİN HAN

Yunanlılar ve Güney Kıbrıslı Rumların uykuları kaçmaya devam ediyor... Güney Kıbrıslı Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Costas Mavrides, Türkiye’nin “Mavi Vatan” yasasını meclisten geçirmesi halinde AB’yi yaptırıma çağırdı. Mavrides, Mavi Vatan yasasını yeni bir Kıbrıs savaşına benzetti ve Türkiye’yi ‘islamofaşist’ bir yapı olarak lanse etti.

‘BU YENİ BİR İŞGALİN BAŞLANGICI’ YALANI

Strazburg’daki genel kurulda konuşan Mavrides, “Erdoğan rejiminin bu doktrine kurumsal bir statü kazandırmayı amaçladığını ve bunun Doğu Akdeniz’de yeni bir işgalin başlangıcı olacağını” savundu.

Mavrides genel kurul salonunda yaptığı konuşmada “Mavi Vatan doktrini, Avrupa Birliği olarak bizim de onayladığımız Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin açık bir ihlalidir. Bu adım aslında sadece Yunanistan ya da Kıbrıs’a değil, doğrudan Avrupa Birliği’nin kendisine yöneliktir” iddiasında bulunarak, AP üyelerini etkilemeye çalıştı.

TÜM AVRUPA’YA YAYILACAK

Mavrides, “suçlunun cezalandırılmadığı durumlarda suçunu tekrarlayacağını söyledi. Mavi Vatan yasa tasarısını Kıbrıs Savaşı’na benzetti.

Türkiye’nin yayılmacı bir politika izlediğini savunan milletvekili, “Eğer adım atmazsak İslamofaşizmin tüm Avrupa Birliği’ne karşı ilerleyeceğini bilmeliyiz” dedi.

HRİSTODULİDİS LOBİ YAPTIĞINI KABUL ETTİ

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ise tasarıya karşı Avrupa’dan net bir yanıt beklediklerini belirterek konuyu uluslararası liderlerin gündemine taşıdıklarını açıkladı.

Konuyu Yunanistan Başbakanı Kiryako Miçotakis ve diğer Avrupalı liderlerle görüştüğünü belirten Hristodulidis “Bu durum Kıbrıs ve Yunanistan ile birlikte diğer Avrupa devletlerini ve bölgede çıkarları olan ABD’yi de etkilemektedir. Bu çıkarlar tamamen uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne dayanmaktadır” dedi.