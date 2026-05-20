SON DAKİKA
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten kararlı çıkış! "Suça sürüklenen çocukların cezası artırılıyor, infaz sistemi değişiyor!"

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Adalet Bakanı Akın Gürlek, toplum vicdanını derinden yaralayan suç eylemlerine karşı tarihi bir reformun müjdesini vererek, suça sürüklenen çocuklara yönelik "cezasızlık algısını" tamamen ortadan kaldıracak, 15-18 yaş aralığındakileri kapsayan yeni katı infaz düzenlemesini ve sosyal medyaya kimlik doğrulama sistemini açıkladı.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, suça sürüklenen çocuklara verilen cezaların artırılmasına ilişkin toplumda bir ihtiyaç olduğunu belirterek, 15-18 yaş aralığındakilere ilişkin infaz düzenlemesinin değiştirileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanı Gürlek, Ankara Hakimevi'nde Doğu Anadolu Bölgesi illerinin milletvekilleriyle istişare toplantısında bir araya geldi. Bakan Gürlek, toplantılarda yapılan değerlendirmelerin yargı hizmetlerinin hızlandırılması ve erişilebilirliğinin artması için yol çizdiğini belirtti. Gürlek, adliye, lojman, hakim, savcı, personel ihtiyaçlarının yanı sıra vatandaşlardan gelen talep ve beklentilerin kendileri için önemli olduğunu kaydederek, "Bu toplantılar bizim için faydalı oluyor. Özellikle siz bölgeden, sahadan ihtiyaçları bize söylüyorsunuz, vatandaş gözüyle bölgenin bir ihtiyacı varsa, bir memnuniyeti, memnuniyetsizliği varsa biliyorsunuz. 12'nci Yargı Paketimiz var. Onunla ilgili milletvekillerimizin görüşleri, bölgenin görüşleri bizim için çok kıymetli" dedi.

'VERİLEN CEZALAR, CEZASIZLIK ALGISI OLUŞTURUYORDU'

Bakan Gürlek, özellikle suça sürüklenen çocuklara yönelik cezalar konusunda hem yargılama hem de infaz aşamasında düzenlemeler yapıldığını belirterek, "Özellikle suça sürüklenen çocuklara verilen cezaların artırılmasına ilişkin toplumda bir ihtiyaç vardı. Son zamanlarda biliyorsunuz maalesef bazı olumsuz eylemler oldu. Verilen cezalar toplumda sanki cezasızlık algısı oluşturuyordu. Özellikle 15 ve 18 yaş aralığındaki çocukların adam öldürme gibi bazı eylemlerden dolayı verilen cezalar bakımından yetişkinlerle aynı oranda ceza verilmesi yönünde bir düzenleme yaptık. Normalde biliyorsunuz suça sürüklenen çocuklar 15-18 yaş aralığında yatmış oldukları cezalar içeride 1 gün, 2 gün olacak şekilde infaz düzenlemesi vardı. Bunu da değiştiriyoruz. Normalde 1'e 1 infaz düzenlemesi oluyor" diye konuştu.

 

'ORTAK KOMİSYON KURDUK'

Okullardaki çocuklarla ilgili de çalışma yaptıklarını ifade eden Bakan Gürlek, "11 yaşına itibaren de okullarda özellikle bu şekilde eyleme karışmış, suça karışmış çocukların gözlemlenmesi, takip edilmesi daha sonradan da bunların zamanla ailelerin de ziyaret edilerek bu çocukların son durumlarının artık bir kayıt altına getirilmesi gerekiyor. Bu konuda Aile Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımızla ortak bir komisyon kurduk" dedi.

'SOSYAL MEDYAYA KİMLİK DOĞRULAMAYLA GİRİŞ YAPILMALI'

Sosyal medya düzenlemelerine de değinen Bakan Gürlek, belirli katalog suçlar bakımından kimlik doğrulama sistemine ilişkin hükümler üzerinde çalışıldığını söyledi. Adalet Bakanı Gürlek, tüm vatandaşların kayıt altına alınması yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, belirli suçların soruşturulması kapsamında yargı makamlarının talebiyle kimlik bilgilerinin tespit edilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Bakan Gürlek, sosyal medya platformlarına özellikle kimlik doğrulamayla giriş şeklinde düzenleme ihtiyacı olduğunu belirtti.

Bakan Gürlek ayrıca, milletvekillerine verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti. (DHA)

Yorumlar

Vahap

Şayet biran önce düzeltmezseniz sayın bakan inanın AK partı çok zarar görecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca (CBS) tutuklu bazı CHP'li belediye başkanlarının şantaj ağına düştüğü iddiasıyla yeni bir soruşturma ba..
Yıllardır filmlere, dizilere konu olan ancak derinlemesine konuşulmaktan kaçınılan gizemli yapılanmalar, Tamar Tanrıyar'ın açıklamalarıyla y..
İstanbul – İmar yolsuzluğu sebebiyle patronu firari olan ve CHP'nin fonladığı açık bir aparat olarak faaliyet yürüten Halk TV, ekranlarında ..
