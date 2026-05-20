Siyonist bakan Ben-Gvir'in aşağılık şovu elinde patladı: Meloni'den katil rejime muhtıra

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Siyonist bakan Ben-Gvir'in aşağılık şovu elinde patladı: Meloni’den katil rejime muhtıra

Terör devleti İsrail’in faşist bakanı Itamar Ben-Gvir’in, uluslararası sularda korsanlıkla alıkonulan "Küresel Sumud Filosu" aktivistlerine hapishanede yaptığı iğrenç provokasyon ve uygulanan işkence benzeri kötü muamele dünyayı ayağa kaldırdı. Siyonist bakanın sosyal medyada böbürlenerek paylaştığı skandal görüntülere İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’den çok sert tepki geldi. Aralarında kendi vatandaşlarının da bulunduğu aktivistlere yapılan aşağılık muameleyi "kabul edilemez" olarak nitelendiren Meloni, işgalci yönetimden derhal resmi özür talep edeceklerini ve izahat istemek üzere İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağıracaklarını ilan etti.

İtalya Başbakanı Meloni, İsrail'den alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamele için özür talep etti. İtalyan lider izahat için İsrail Büyükelçisini çağıracaklarını duyurdu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, sosyal medya platformu X'teki hesaplarından, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in paylaştığı görüntülere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meloni, "İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir'in görüntüleri kabul edilemez. Aralarında çok sayıda İtalyan vatandaşının da bulunduğu bu aktivistlerin, insan onurunu hiçe sayan bu muameleye maruz bırakılması müsamaha gösterilemez bir durumdur" ifadelerini kullandı.

Söz konusu İtalyan vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını sağlamak için kurumsal kanallardan gerekli tüm adımları derhal attıklarını aktaran Meloni, İtalya'nın ayrıca, bu aktivistlere uygulanan muamele ve İtalyan hükümetinin açık taleplerine gösterilen tüm saygısızlık nedeniyle özür talep ettiğini vurguladı.

İSRAİL BÜYÜKELÇİSİNİ ÇAĞIRACAKLAR

Meloni, "Bu nedenlerle, Dışişleri Bakanlığı, İsrail Büyükelçisini derhal çağırarak olayla ilgili izahat isteyecek" ifadesine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Tajani de Ben-Gvir'in videosunun kesinlikle kabul edilemez ve insan onuruna aykırı olduğu vurguladı.

Tajani, Başbakan Meloni ile mutabık kalarak İsrail'in Roma Büyükelçisini Bakanlığa çağıracaklarını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Ben-Gvir, X'teki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor" dediği duyulmuştu.

Tunç

Siyonist haydut enkazını göreyim. Sana devlet diyenin yüzüne tüküreyim.

Vahap

Adamlar terörist varmı daha ötesi ne insanlığı arıyorsunuzki.
+90 (553) 313 94 23