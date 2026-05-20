Trabzonspor-Konyaspor maçının hakemi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Konyaspor karşıya gelecek. ATV ekranlarında yayınlanacak mücadelenin hakemi belli oldu.
TFF Merkez Hakem Kurulu, zorlu mücadelede hakem Halil Umut Meler'in düdük çalacağını açıkladı.
Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Bersan Duran yapacak. Maçın dördüncü hakemi Adnan Deniz Kayatepe olurken, Gökhan Barcın, yardımcı hakem görevini üstlenecek.