ABD'den Küba'ya sinsi kuşatma ve küstah yaptırımlar! Siyonist ve batılı şer odaklarının taşeronu ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun "yeni Küba" safsatasına Havana'dan tokat gibi cevap geldi!

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump’ın "ada ülkesi halkına yeni bir ilişki teklif ettiğini" söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya tepki gösterdi.

Rodriguez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Trump’ın Küba halkına yeni bir ilişki teklif ettiğini söyleyen Rubio’ya yanıt verdi.

Rubio'ya, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargoları hatırlatan Rodriguez, şunları söyledi:

"Dışişleri Bakanı, asılsız söylemini tekrarlayarak ABD hükümetinin Küba halkına verdiği acımasız zararın faturasını Küba hükümetine kesmeye çalışıyor. Kendisi, Florida’nın güneyinde kümelenmiş, Amerikan halkının çoğunluğunu da orada yaşayan Kübalıları da temsil etmeyen, yolsuz ve intikamcı odakların sözcülüğünü yapmaktadır. Ekonomik abluka ve enerji kuşatmasının yıkıcı etkileri herkesçe ortadayken, Küba'nın reddetmediği ancak ikiyüzlülüğü gün gibi aşikar olan 100 milyon dolarlık yardımdan bahsetmeye devam ediyor."

Rubio’nun, her yıl 20 Mayıs’ta kutlanan Küba Bağımsızlık Günü dolayısıyla konuşmasına değinen Rodriguez, "ABD’nin en üst düzey diplomatı, Küba için ABD’ye bağımlı bir uzantı niteliğindeki yeni sömürge dönemini başlatan 20 Mayıs’ın o uğursuz yıl dönümünü fırsat bilerek ülkeyi yeniden o günlere döndürmek istiyor. Ancak sömürge dönemi geçmişte kaldı. Bugün de gelecek de bağımsızlık ve egemenliktir." dedi.

Rubio, Küba halkına yönelik yayımladığı mesajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke için "yeni bir ilişki teklif ettiğini" bildirmişti.

Axios platformunun haberine göre Dışişleri Bakanı Rubio, her yıl 20 Mayıs'ta kutlanan "Küba Bağımsızlık Günü" dolayısıyla İspanyolca video mesaj yayımlamıştı.

Küba halkının bağımsızlık gününü kutlayan Rubio, ülke içindeki "akıl almaz zorluklardan" Havana yönetiminin sorumlu olduğunu savunarak, "Yeni bir Küba"nın mümkün olduğunu ileri sürmüştü.