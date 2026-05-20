  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
O hastalık sessiz ilerliyor! Herkes beslenme alışkanlığını değiştirdi ama uzmanı yıllarca fark edilmiyor diyerek uyardı Küresel haydut Trump’a tam da bu yakışır! ‘O ülkeye gidip başbakan adayı olacağım’ Orgeneral Bayraktaroğlu 'Bunu yapmak zorunda kalındı' diyerek duyurdu: Türkiye konsept değiştirdi Uzmanı özellikle uyardı! Kurban keserken bu yaralanmalara dikkat 'Yollar ayrılıyor' diyerek duyurdular: Galatasaray'a talih kuşu kondu! 'Koşun gelin alın' Savaştan son dakika açıklaması yaptılar! 'Bir yerleşim birimini daha ele geçirdik' Ortaya çıktı: Atletico Madrid can sıktı! Hem Fenerbahçe hem Galatasaray Türkiye sessiz ve derinden ilerliyor: Yeni savaş gemisi ortaya çıktı Bu yağ saçları güçlendirip dökülmesini engelliyor: Resmen Rapunzel gibi güçlü ve upuzun oluyor! Duyan satın alıyor Arjantinli'ye verilen para değer mi? Icardi'ye 1 yıllık sözleşme ve 5 milyon euro maaş
Otomotiv
10
Yeniakit Publisher
Benzin istasyonunu unutturacak sedan! Dacia Logan 13 yıl sonra 1.500 kilometre menzille döndü
Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Benzin istasyonunu unutturacak sedan! Dacia Logan 13 yıl sonra 1.500 kilometre menzille döndü

Dacia Logan, 13 yıl aradan sonra yenilenen tasarımı ve Eco-G 120 otomatik motor seçeneğiyle Türkiye pazarına geri döndü. LPG ve benzinli çift yakıt teknolojisiyle toplam 1.500 kilometreye ulaşan menzil sunan yeni sedan lansmana özel 1.580.000 TL’lik fiyatıyla 1 Haziran itibarıyla yollarda olacak.

1
#1
Foto - Benzin istasyonunu unutturacak sedan! Dacia Logan 13 yıl sonra 1.500 kilometre menzille döndü

Dacia, sedan sınıfındaki güçlü oyuncusu Logan’ı 13 yıl aradan sonra yeniden Türkiye yollarına çıkarıyor.

#2
Foto - Benzin istasyonunu unutturacak sedan! Dacia Logan 13 yıl sonra 1.500 kilometre menzille döndü

Dacia, modern tasarım anlayışı ve modüler yapısıyla herkes için ulaşılabilir mobilite sunarken; 7 yıl garanti, yüksek ikinci el değeri, gelişmiş standart ADAS teknolojileri ve yaygın hizmet ağıyla güven veren bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. Markanın Eco-G 120 motor seçeneği ise sunduğu düşük tüketim maliyeti ve güçlü fiyat-fayda dengesiyle segmentinin iddialı alternatifleri arasında öne çıkıyor.Dacia’nın 2013 yılından sonra yeniden satışa sunduğu Yeni Logan, tamamenyenilenen tasarımı ve zengin donanım seçenekleriyle 1 Haziran itibarıyla yollarda olacak.

#3
Foto - Benzin istasyonunu unutturacak sedan! Dacia Logan 13 yıl sonra 1.500 kilometre menzille döndü

MAİS A.Ş. Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu: “2026 yılı Dacia markamız için oldukça önemli bir yıl olacak. Yılın ilk çeyreğinde Sandero, SanderoStepway ve Jogger modellerimizin yenilenen versiyonlarını pazara sunduk. Haziran ayı itibarıyla da mevcut pazar şartlarında çok tercih edileceğini düşündüğümüzbir sedan şeçeneği olacak Logan modelimizi otomotiv pazarına kazandırıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu ürün atağı ile, Dacia’nın pazar payınıartırmayı ve yeni ürün stratejimiz ilemarkayı daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyoruz. Herkes için ulaşılabilir mobilite anlayışıyla, rakipsiztüketim maliyetleriyle, fiyat-performans odağıyla ve güvenilirlik anlayışını baz alarak sunduğumuz 7 yıl garanti süresiyle Dacia’yı daha güçlü hale getiriyoruz.” dedi.

#4
Foto - Benzin istasyonunu unutturacak sedan! Dacia Logan 13 yıl sonra 1.500 kilometre menzille döndü

Dacia’nın yenilenen ürün ailesi,her bütçeye hitap eden yeni modelleriyle gerek geniş ailelere gerekse bireysel kullanıcılara keyifli ve yüksek performanslı bir sürüş deneyimi sunuyor. Yeni Sandero1.238.000 TL’den, Yeni SanderoStepway, 1.535.000TL’den ve Yeni Jogger ise 1.495.000 TL’den başlayan Mayıs ayına özel (nakit alımda geçerli)satış fiyatlarıyla kullanıcılarabütçe dostu bir otomobil sahibi olma imkânısunuyor.

#5
Foto - Benzin istasyonunu unutturacak sedan! Dacia Logan 13 yıl sonra 1.500 kilometre menzille döndü

Yeni SanderoStepway, Yeni Jogger ve Yeni Logan ile birlikte sunulan Eco-G 120 Otomatik (EDC), yenilenen Dacia ürün ailesinin en fazla öne çıkan motor seçenekleri arasında yer alıyor. 1.2 litrelik ve 3 silindirli turbo beslemeli çift yakıt teknolojisine sahip motor, eski jenerasyona oranla çok daha yüksek bir performans sunuyor. Bu sayede LPG'nin tüm avantajları, EDC otomatik şanzımanın avantajlarıyla ilk kez bir araya geliyor.

#6
Foto - Benzin istasyonunu unutturacak sedan! Dacia Logan 13 yıl sonra 1.500 kilometre menzille döndü

Kullanıcıların LPG’den daha uzun süre yararlanabilmeleri için Dacia, LPG depo kapasitesini 40 litreden 50 litre (gerçek kullanılabilir kapasite) seviyesine çıkardı. Bu sayedeEco-G 120motora sahip modellerin toplam menzilleri1.500kilometreye ulaşıyor. Benzinli bir otomobilin deposunu tam olarak doldurmak için gerekli olan bütçe ile, Eco-G 120 versiyonun LPG deposuiki kez doldurulabiliyor. Bununla birlikte, Yeni Sandero ve Yeni Logan modellerinde sunulan 1.0 litrelik 3 silindirli turbobenzinli motor, önceki 90 hp’likversiyona kıyasla artık 100 hp güç üreterek günlük sürüş performansını iyileştiriyor ve 6 ileri manuel şanzımanla kombine ediliyor. Yeni Jogger ise ECO-G 120 manuel vites seçeneğine ilave olarak TCe 110 benzinli motor ve 6 vitesli manuel şanzıman ile birlikte tercih edilebiliyor.

#7
Foto - Benzin istasyonunu unutturacak sedan! Dacia Logan 13 yıl sonra 1.500 kilometre menzille döndü

Yenilenen Dacia ürün ailesinin en yeni üyesi Yeni Logan, sedan versiyonuyla Türkiye’de Haziran ayı itibarıylasatışa sunuluyor. 2013 yılından sonra yeniden Türkiye’de yollara çıkacak olan Yeni Logan, lansmana özel 1.580.000 TL’lik fiyatıyla kullanıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Yeni Logan, iki farklı motor ve şanzıman seçeneğiyle satışa sunuluyor: • Çift yakıt teknolojisine sahip motor: 1.2 litrelik ve 3 silindirli turbo beslemeli bu motor seçeneği; 197Nm tork ve 120 hp’likEco-G 120 (EDC-çift kavramalı) otomatik vitesle sunuluyor. • TCe 100 manuel vitesli benzinli motor: 6 ileri manuel şanzımanla eşleştirilen bu motor seçeneği ise; 1.0 litrelik 3 silindirli turbo şarjlı benzinli motor, 200 Nm tork ve 100 hp güç sunarak günlük sürüş performansını iyileştiriyor.

#8
Foto - Benzin istasyonunu unutturacak sedan! Dacia Logan 13 yıl sonra 1.500 kilometre menzille döndü

Yeni Logan, tasarım açısından da önemli yeniliklerle geliyor. Piksel tasarımlı ön ızgarası ve ters T şeklindeki marka far imzası Yeni Logan’ın güçlü ve modern karakterini pekiştirirken, aynı zamanda Dacia’nın yeni marka kimliğini öne çıkarıyor.Expression ve Journeyversiyonlarında sunulan yeni 16 inç jantlar ve köpekbalığı anten,modelin karakteristik yapısını vurguluyor. 1,85 metrelik genişliği, 22 santimetrelik arka diz mesafesi ve 628 litrelikbagaj hacmiyle segment standartlarının üzerinde konforlu ve ferah bir yaşam alanı sunuyor. Üstelik arka koltuklar katlandığında, bagaj hacmi 1.666 litreye kadar ulaşıyor. My Dacia bağlantılı 10 inçlik multimedya sistemi, Expression ve Journey versiyonlarında standart olarak sunuluyor. Journey donanım seviyesinde kablosuz şarj sistemi opsiyonel olarak seçilebiliyor. Sürüş deneyimini en üst düzeye çıkarmak amacıyla Journey donanım seviyesinde7 inçlik dijital gösterge ekranıstandart olarak sunuluyor.

#9
Foto - Benzin istasyonunu unutturacak sedan! Dacia Logan 13 yıl sonra 1.500 kilometre menzille döndü

Yeni Logan, otomatik acil durum freni, araç, yaya, bisikletli ve motosiklet algılama özelliği ve sürücü dikkat uyarısı gibi en güncel Avrupa güvenlik standartlarını karşılayan yeni sürüş destek sistemlerine sahip olacak şekilde tasarlandı. Bunun yanı sıra sürüş konforunu ve güvenliğini artırmak isteyen kullanıcılar; otomatik farlar, çok açılı (multiview) kamera ve elektrikli katlanan yan aynalar olmak üzere üç yeni özelliğe de Journey donanım seviyesinde opsiyonel olarak sahip olabiliyor.Expression ve Journey versiyonlarında otomatik klima standart olarak yer alırken, Journey versiyonundabuna ek olarak; eller serbestDaciaCard sistemi ve Kör nokta uyarı sistemi bulunuyor.Kablosuz şarj özelliği ise opsiyonel olarak tercih edilebiliyor. Pratik saklama alanlarının yanı sıra iç tasarımında YouClip bağlantı sistemiyle donatılan Yeni Logan; kullanıcılara son derece modülerve keyifli bir sürüş deneyimi yaşatıyor. Telefon ve tablet tutucu, çanta ve elbise askısı olarak kullanılabilen YouClip bağlantı sistemi, yolculukları daha kullanışlı ve konforlu hale getiriyor. Biri gösterge panelinde, diğeri ise orta konsolun arkasında olmak üzere standart olarak bulunan iki YouClip sabitleme noktasına ek olarak; iki opsiyonel bağlantı noktası da aksesuar olarak sunuluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa'nın uykusu kaçtı! Nükleer silahlar gün yüzüne çıktı
Dünya

Avrupa'nın uykusu kaçtı! Nükleer silahlar gün yüzüne çıktı

Rusya ile Belarus düzenlediği ortak nükleer silah tatbikatı Avrupa'nın uykusunu kaçırdı.

Malatya’da 5,6’lık deprem sonrası bilanço açıklandı!
Gündem

Malatya’da 5,6’lık deprem sonrası bilanço açıklandı!

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından kent genelinden 68 ihbar ulaştı. Valilik, hastanelere ba..
Katar gönülleri fethetti
Dünya

Katar gönülleri fethetti

Türkiye ile birlikte insanlığın tarafında yer alan Katar, terör devleti İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na saldırısını kınadı...
Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Gündem

Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı

Eskişehir'deki konserinin ardından Ankara'ya doğru yola çıkan Haluk Levent, yolda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk tetkiklerde ..
Siyonist bakan Ben-Gvir'in aşağılık şovu elinde patladı: Meloni’den katil rejime muhtıra
Dünya

Siyonist bakan Ben-Gvir'in aşağılık şovu elinde patladı: Meloni’den katil rejime muhtıra

Terör devleti İsrail’in faşist bakanı Itamar Ben-Gvir’in, uluslararası sularda korsanlıkla alıkonulan "Küresel Sumud Filosu" aktivistlerine ..
Her taşın altından Ağbaba çıkıyor! Bu kez de İzmir'i karıştırdı
Siyaset

Her taşın altından Ağbaba çıkıyor! Bu kez de İzmir'i karıştırdı

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar ve bazı tutukluların itiraflarında sık sık adı geçen Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bu kez de İz..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23