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Ekonomi

ABD'de tarım dışı verimlilik ikinci çeyrekte beklentiyi aştı

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 7,3 artarak piyasa beklentisinin üzerinde bir yükseliş kaydetti - Birim emek maliyeti de ikinci çeyrekte yüzde 12,2 artarak beklentileri geride bıraktı ve son 6 yılın en büyük yükselişini gösterdi

Yeniakit Publisher
2020-08-14 16:34:58 -
ABD'de tarım dışı verimlilik ikinci çeyrekte beklentiyi aştı

WASHINGTON (AA) - ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, 2020'nin ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,3 artarken, birim emek maliyeti yüzde 12,2'lik yükseliş kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,3 arttı.

Bu yılın ilk çeyreğinde gösterdiği azalışın ardından ikinci çeyrekte toparlanma kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 1,5 artması yönündeydi.

Söz konusu dönemde piyasa beklentisinin üzerinde yükselen ve 2009'dan bu yana kaydedilen en büyük artışı gösteren tarım dışı iş gücü verimliliği, yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 0,3 azalmıştı.

Üretim, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 38,9 azalırken, çalışma saati yüzde 43 düştü.

ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,2 arttı.

Bu dönemde, 2014'ün ilk çeyreğinden bu yana kaydedilen en büyük artışı gösteren birim emek maliyetinin yüzde 6,2 artması bekleniyordu.

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