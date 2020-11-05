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Dünya ABD'de tansiyon yükseliyor! Genç kız polise tükürdü dayağı yedi
Dünya

ABD'de tansiyon yükseliyor! Genç kız polise tükürdü dayağı yedi

ABD seçimlerindeki belirsizlik devam ederken silahlandığı söylenilen ABD vatandaşları sokağa döküldü. 24 yaşındaki bir genç kız polisin yüzüne tükürdü. Polis, kıza orantısız güç kullanarak gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 23:54:00 - 2020-11-05 23:59:16

ABD seçimlerinde oy sayımları devam ederken, halk sokağa döküldü. Halkın silanlandığı iddiaları konuşulurken Trump ve Biden tarafları karşı karşıya geldi. Sokaklara dökülen Trump taraftarları “Oy sayımını durdurun” protestosu düzenledi.

“Oy sayımını durdurun” 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), tarihinin en çalkantılı başkanlık seçimlerinden birini geçiriyor. Başkanlık seçimlerinin tamamlanmasının üzerinden bir gün geçmesine rağmen kazananın belli olmaması, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve destekçilerini kızdırdı.

Trump’ın dün yaptığı açıklamada, seçimde usulsüzlük yapıldığını ileri sürerek “Oy sayımını durdurun” çağrısında bulunması ve seçim sonuçlarına avukatlarla müdahale edebileceklerini söylemesi üzerine birçok kentte tansiyon yükseldi.

Halk sokağa döküldü

Kritik seçimi önde götüren Demokrat aday Joe Biden’ın destekçileri ise Trump’ın açıklamalarına karşı “Her oy sayılmalı” çağrısını yaparak sokaklara çıktı.
Dün gece Washington DC, New York, Los Angeles, Arizona, Minneapolis, Chicago, Pensilvanya, Detroit, Baltimore ve Portland’da başlayan gösterilerde Trump karşıtları polisle çatıştı.

Beyaz Saray yakınlarında şiddetli çatışmalar yaşanırken, New York’ta da Manhattan’da çatışmalar büyüdü.

60 kişi gözaltına alındı

New York'ta Trump taraftarları ile polis arasında arbede yaşandı. Washington Square Park’ta barışçıl başlayan protestolar kısa sürede arbedeye dönüştü. Protestocuların West Village’a doğru yönelmesiyle birlikte şiddetlenen eylemlerde 60 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Polisin yüzüne tükürdü dayağı yedi

Kimliği Devina Sing olarak belirlenen 24 yaşındaki protestocu, polise "Eylem hakkımız oy sayımını durdurun" diye bağırdı. Sing, polisin tepki vermemesi üzerine polisin yüzüne tükürdü.

Kadın protestocu, daha sonra polis müdahelesinin ardından gözaltına alındı. Birçok kenteki protestolara müdahele için Ulusal Muhafızlar devreye girdi.

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